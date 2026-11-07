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सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को दी दीपावली की शुभकामनाएं, संदेश में प्रदेशवासियों को दी बधाई

सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को दी दीपावली की शुभकामनाएं ( Etv Bharat )

रायपुर : प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं. दीपावली के साथ-साथ नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के इस पांच दिवसीय महापर्व पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नए उत्साह के संचार की कामना की है.इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात कर उन्हें दीप पर्व की शुभकामनाएं दी.

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दिया संदेश