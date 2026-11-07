सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को दी दीपावली की शुभकामनाएं, संदेश में प्रदेशवासियों को दी बधाई
सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से शिष्टाचार मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 1:22 PM IST
रायपुर : प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं. दीपावली के साथ-साथ नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के इस पांच दिवसीय महापर्व पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नए उत्साह के संचार की कामना की है.इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात कर उन्हें दीप पर्व की शुभकामनाएं दी.
राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दिया संदेश
इससे पहले राज्यपाल रामेन डेका ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश दिया था. उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और महान परंपराओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है.यह पावन त्योहार हमें हमेशा सत्य, सद्भाव और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व हमारे जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का संचार करता है.साथ ही, यह अवसर परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच प्रेम, आपसी विश्वास तथा भाईचारे की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का सशक्त संदेश देता है.
सबको साथ लेकर खुशियां बांटने का आह्वान
राज्यपाल ने अपने संदेश में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों की वास्तविक सार्थकता तभी है जब इनकी खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति और सभी वर्गों तक पहुंचें.उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पावन अवसर पर समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करें.इसके साथ ही, पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया.
युवा लोककलाकार प्रांजल सिंह को CM साय ने लिखा पत्र, पारंपरिक विधाओं को सहेजने के योगदान को सराहा
दीवाली में बाजार हुआ गुलजार, सराफा होम एप्लाइंस और कपड़ा मार्केट में बूम, 1900 करोड़ के कारोबार का अनुमान
धनतेरस पर कोरबा में 300 करोड़ का बंपर कारोबार, बोनस की बारिश से झूम उठा बाजार