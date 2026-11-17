सीएम विष्णुदेव साय का सुहेला दौरा, मंत्री टंकराम वर्मा ने किया निरीक्षण, बलौदाबाजार कलेक्टर ने दिए निर्देश
बलौदाबाजार के सुहेला में सीएम विष्णुदेव साय का दौरा प्रस्तावित है.इस दौरे में सीएम साय शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 7:15 PM IST
बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 19 नवंबर को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला प्रवास पर रहेंगे. यहां आयोजित होने वाले 'सुशासन संकल्प तिहार' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की लंबे समय से प्रतीक्षित शासकीय महाविद्यालय की सौगात भी धरातल पर उतरने जा रही है. मुख्यमंत्री इस महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सुहेला पहुंचे और दुर्गा मैदान में प्रस्तावित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया.
हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण
राजस्व मंत्री ने मुख्य मंच, हेलीपेड और कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का जायजा लिया.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा, सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए. इस दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
सीएम साय के दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर
बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 19 नवंबर को प्रस्तावित सुहेला प्रवास को लेकर जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है. कार्यक्रम स्थल दुर्गा मैदान में मुख्य मंच, हेलीपेड, बैठक व्यवस्था, पेयजल, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा सहित व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
सीएम साय के कार्यक्रम के लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समय सीमा में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम में आने वाले आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके- कुलदीप शर्मा,कलेक्टर
400 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिले को 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे. इन कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन प्रस्तावित है. इससे जिले में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. हालांकि, किन विभागों के कितने कार्य शामिल हैं और किन परियोजनाओं का लोकार्पण या भूमिपूजन होगा, इसकी विस्तृत सूची कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण रहेगी.
शासकीय महाविद्यालय का होगा शुभारंभ
सुहेला में मुख्यमंत्री का यह दूसरा आगमन होगा. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछली बार सुहेला आए थे, तब उन्होंने यहां शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी. अब 19 नवंबर को उसी घोषणा को साकार करते हुए महाविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा.इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ शहरों का रुख करने की मजबूरी कम होगी और स्थानीय स्तर पर शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
किसानों को लेकर मंत्री ने किया बड़ा दावा
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिले में शहर से लेकर गांव तक विकास कार्यों को लगातार अमलीजामा पहनाया जा रहा है. मंत्री ने किसानों के संबंध में कहा कि कम उपज होने की स्थिति में भी किसानों को पूरे 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से बोनस राशि दी जाएगी. किसानों को इस संबंध में मिलने वाले लाभ और भुगतान की प्रक्रिया पर भी कार्यक्रम के दौरान सरकार की घोषणाओं पर नजर रहेगी.
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