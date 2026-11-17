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सीएम विष्णुदेव साय का सुहेला दौरा, मंत्री टंकराम वर्मा ने किया निरीक्षण, बलौदाबाजार कलेक्टर ने दिए निर्देश

सीएम विष्णुदेव साय का सुहेला दौरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 19 नवंबर को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला प्रवास पर रहेंगे. यहां आयोजित होने वाले 'सुशासन संकल्प तिहार' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की लंबे समय से प्रतीक्षित शासकीय महाविद्यालय की सौगात भी धरातल पर उतरने जा रही है. मुख्यमंत्री इस महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सुहेला पहुंचे और दुर्गा मैदान में प्रस्तावित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया.

हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

राजस्व मंत्री ने मुख्य मंच, हेलीपेड और कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का जायजा लिया.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा, सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए. इस दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.