सीएम विष्णुदेव साय का दो दिवसीय नारायणपुर दौरा, बस से यात्रा करके पहुंचेंगे गांव, पद्मश्री विभूतियों से करेंगे सार्थक संवाद

सीएम विष्णुदेव साय का दो दिवसीय नारायणपुर दौरा

रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर दौरे पर रहेंगे. ये दौरान काफी अहम माना जा रहा है. अबूझमाड़ अंचल सहित पूरे नारायणपुर सीएम अपने दौरे में 361 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार और प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. जिसमें सड़क, अधोसंरचना, जनसुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े जिले के दूरस्थ इलाकों में विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे.

पद्मश्री विभूतियों और समाज प्रमुखों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से वे गढ़बेंगाल घोटूल जाकर पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, पद्मश्री बुटलुराम माटरा सहित समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे. इस संवाद को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और परंपराओं के सम्मान की दिशा में अहम माना जा रहा है.

बस सेवा से कुरूषनार जाएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सेवा इस दौरे का खास आकर्षण रहेगी. मुख्यमंत्री बस से सफर करके कुरूषनार गांव पहुंचेंगे. यहां वे पीडीएस दुकान का निरीक्षण, स्कूल में बच्चों से संवाद, और महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण करेंगे. यह दौरा सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर परखने और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का उदाहरण बनेगा.

शांत सरोवर में बोटिंग, बाइकर्स इवेंट में भी होंगे शामिल

कुरूषनार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर पर्यटन और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश देंगे.इसके बाद हाईस्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय आयोजन, परियोजनाओं के अनुबंध, हितग्राहियों को सामग्री वितरण होगा. इस आयोजन में सीएम साय मलखंभ प्रदर्शन देखेंगे.

आईटीबीपी जवानों से भेंट, रात्रि भोज में होंगे शामिल