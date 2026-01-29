ETV Bharat / state

सीएम विष्णुदेव साय का दो दिवसीय नारायणपुर दौरा, बस से यात्रा करके पहुंचेंगे गांव, पद्मश्री विभूतियों से करेंगे सार्थक संवाद

सीएम विष्णुदेव साय नारायणपुर को विकास की पथ पर ले जाने के लिए कई घोषणाएं करेंगे.साय की दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

CM Vishnudev Sai visit to Narayanpur
सीएम विष्णुदेव साय का दो दिवसीय नारायणपुर दौरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 7:12 PM IST

रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय 30 और 31 जनवरी को नारायणपुर दौरे पर रहेंगे. ये दौरान काफी अहम माना जा रहा है. अबूझमाड़ अंचल सहित पूरे नारायणपुर सीएम अपने दौरे में 361 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार और प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. जिसमें सड़क, अधोसंरचना, जनसुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े जिले के दूरस्थ इलाकों में विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे.

पद्मश्री विभूतियों और समाज प्रमुखों से करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से वे गढ़बेंगाल घोटूल जाकर पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, पद्मश्री बुटलुराम माटरा सहित समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे. इस संवाद को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और परंपराओं के सम्मान की दिशा में अहम माना जा रहा है.

बस सेवा से कुरूषनार जाएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सेवा इस दौरे का खास आकर्षण रहेगी. मुख्यमंत्री बस से सफर करके कुरूषनार गांव पहुंचेंगे. यहां वे पीडीएस दुकान का निरीक्षण, स्कूल में बच्चों से संवाद, और महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण करेंगे. यह दौरा सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर परखने और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का उदाहरण बनेगा.

शांत सरोवर में बोटिंग, बाइकर्स इवेंट में भी होंगे शामिल

कुरूषनार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर पर्यटन और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश देंगे.इसके बाद हाईस्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय आयोजन, परियोजनाओं के अनुबंध, हितग्राहियों को सामग्री वितरण होगा. इस आयोजन में सीएम साय मलखंभ प्रदर्शन देखेंगे.

आईटीबीपी जवानों से भेंट, रात्रि भोज में होंगे शामिल

कार्यक्रम समापन के बाद मुख्यमंत्री साय आईटीबीपी बटालियन, जेलबाड़ी गंराजी पहुंचकर जवानों से मुलाकात करेंगे. उनके साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे. इसके बाद विश्रामगृह में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे.पहले दिन रात्रि विश्राम नारायणपुर में रहेगा.

31 जनवरी पीस हाफ मैराथन का फ्लैग-ऑफ

31 जनवरी को सुबह 6 बजे अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के अंतर्गत जुंबा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे. इसके बाद 6.30 बजे मैराथन को फ्लैग-ऑफ करेंगे.मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाईस्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर रवाना होंगे.

विकास, विश्वास और पहचान की ओर नारायणपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह दौरा नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूरस्थ इलाकों में सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच, और सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है.अबूझमाड़ जैसे अति दूरस्थ अंचल तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जिले में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है.

