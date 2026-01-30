ETV Bharat / state

CM साय ने देखा बस्तर की आदिवासी लोक-संस्कृति का जीवंत रूप, गढ़बेंगाल घोटुल में हुआ पारंपरिक स्वागत

गढ़बेंगाल घोटुल में CM साय का हुआ पारंपरिक स्वागत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री ने घोटुल की पारंपरिक स्थापत्य शैली का बारीकी से अवलोकन किया. वन विभाग और पद्मश्री काष्ठ कलाकार पंडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में बने इस घोटुल में लकड़ी, मिट्टी और बांस जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है. यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है.

CM साय ने देखा बस्तर की आदिवासी लोक-संस्कृति का जीवंत रूप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐतिहासिक गढ़बेंगाल घोटुल पहुंचे. मांदरी की थाप, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत ने पूरे माहौल को लोक-संस्कृति से सराबोर कर दिया. मुख्यमंत्री केवल दर्शक नहीं बने, बल्कि खुद भी आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए.

नारायणपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आदिवासी लोक-संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्काशी ने खींचा ध्यान

घोटुल के खंभों और मुख्य द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी मुख्यमंत्री को खास तौर पर पसंद आई. इन कलाकृतियों को स्वयं पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने उकेरा है, जो आदिवासी शिल्प कला की शानदार मिसाल हैं.

नारायणपुर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐतिहासिक गढ़बेंगाल घोटुल पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घोटुल के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने लेय्योर और लेयोस्क कुरमा में युवाओं और युवतियों के लिए बनी पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. बिडार कुरमा में रखी पारंपरिक वेशभूषा, पुराने वाद्ययंत्र और सांस्कृतिक वस्तुओं को देखकर उन्होंने आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत की सराहना की.

मुख्य द्वार और खंभों पर हुई सुंदर नक्काशी CM को पसंद आई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक व्यंजनों का लिया स्वाद

सगा कुरमा में मुख्यमंत्री ने बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा और स्थानीय खान-पान संस्कृति के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

पद्मश्री विभूतियों से आत्मीय मुलाकात

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद्र मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, प्रसिद्ध लोककलाकार बुटलू राम सहित बस्तर की कई विभूतियों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया. साथ ही प्रसिद्ध ‘टाइगर बॉय’ के परिजनों से भी भेंट कर उनका हालचाल जाना.

खुद भी आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घोटुल है आदिवासी समाज का संस्कार केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घोटुल प्राचीन काल से आदिवासी समाज का शिक्षा और संस्कार केंद्र रहा है. चेंद्रु पार्क के पास बना यह आधुनिक घोटुल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आदिवासी जीवनशैली से परिचित कराएगा.

आदिवासी विरासत संरक्षण का सशक्त संदेश

गढ़बेंगाल का यह घोटुल बस्तर की गौरवशाली विरासत को सहेजने का मजबूत प्रतीक है और यह दर्शाता है कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान के संरक्षण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है.