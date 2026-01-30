बस से अबूझमाड़ पहुंचे सीएम साय, बच्चों से किया संवाद, महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की जारी
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से अबूझमाड़ पहुंचे और महतारी वंदन योजना की राशि जारी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 10:19 PM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को नक्सल प्रभावित नारायणपुर का दौरा किया. यहां सीएम ने अबूझमाड़ पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. सीएम ने नारायणपुर दौरे के दौरान शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखने और आमजन से सीधे संवाद स्थापित करने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की बस में सवार होकर सीएम साय नारायणपुर जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ के सुदूर ग्राम कुरुसनार पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और अबूझमाड़िया समाज ने उनका आत्मीय स्वागत किया. इस दौरे के दौरान शिक्षा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण तीनों क्षेत्रों में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से देखने को मिली
स्कूली बच्चों से सीएम साय ने की बातचीत
कुरुसनार पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले स्कूल परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उनकी शिक्षा, सुविधाओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली. बच्चों ने गोंडी भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री का मन मोह लिया. वहीं कुछ विद्यार्थियों ने आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत तैयार किए गए विज्ञान एवं नवाचार से जुड़े मॉडलों की जानकारी देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुति और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई. इस दौरान बच्चों में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिला.
महतारी वंदन योजना की राशि की जारी
इसके बाद सीएम साय बालक आश्रम कुरुसनार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने इस कार्यक्रम में अबूझमाड़िया संस्कृति को करीब से देखा.इसी मंच से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी की. राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 68 लाख 39 हजार 592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई.
महतारी वंदन योजना से महिलाओं को हो रहा फायदा
नारायणपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत 27 हजार 272 हितग्राहियों के खातों में 2 करोड़ 72 लाख 72 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था. योजना के अंतर्गत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है. योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में कुल 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए का अंतरण किया जा चुका है.24वीं किस्त के बाद यह कुल राशि बढ़कर 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह दौरा न केवल अबूझमाड़ जैसे सुदूर क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक बना, बल्कि यह भी दर्शाया कि राज्य सरकार शिक्षा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दे रही है. ग्रामीण बस योजना से लेकर महतारी वंदन योजना तक, सरकार की पहल जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है.