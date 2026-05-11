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सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत, पीएम मोदी की सराहना की

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” में शामिल हुए.इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा - अर्चना का अवलोकन कर उनका संबोधन सुना.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” की शुभकामनाएं दीं.उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का काम पूर्ण हुआ था.इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार बाहरी आक्रांताओं ने हमले किए. लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका. पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा और अपने प्राणों का बलिदान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है.

लौहपुरुष वल्लभ भाई पटेल को किया याद

सीएम साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था. उन्होंने कहा कि उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तमाम विरोधों के बावजूद सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.