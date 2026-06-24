छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव, अमित शाह से मिले सीएम साय
सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है. इसमें भारतीय आयुर्वेद संस्थान पर बात हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 10:41 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के मकसद से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने की मांग हुई है. राज्य को आयुर्वेद चिकित्सा, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है. इस सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की है.
अमित शाह से सीएम साय की गुजारिश
इस दौरान सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना की गुजारिश अमित शाह से की है. सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी इस मीटिंग में थे.मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि नई दिल्ली और पणजी में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद आधारित चिकित्सा, अनुसंधान और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं. इन संस्थानों ने आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है तथा बड़ी संख्या में दक्ष आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता तैयार किए हैं.
नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज हुई महत्वपूर्ण मुलाक़ात के दौरान छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास, जनकल्याण और विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी उपस्थित रहे।… pic.twitter.com/5V9AezdP5G— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 24, 2026
सीएम ने आयुर्वेद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की खूबियां बताई
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय संपदा से समृद्ध राज्य है. प्रदेश का बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है, जहां अनेक दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां और जड़ी-बूटियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है. जनजातीय अंचलों में पारंपरिक औषधीय ज्ञान की समृद्ध विरासत भी मौजूद है. ऐसे में यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
AIIA की स्थापना से प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहीं युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे. इससे आयुर्वेद आधारित चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
मध्य भारत को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि संस्थान का लाभ केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मध्य भारत के व्यापक क्षेत्र को मिलेगा. पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी बेहतर आयुर्वेदिक उपचार और शोध सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की. उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा जताया.