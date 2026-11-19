बलौदाबाजार के सुहेला में CM विष्णुदेव साय, 459 करोड़ के 275 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण
सुहेला से CM विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपए के कार्यों लोकार्पण और भूमिपूजन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 6:53 PM IST
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को तहसील मुख्यालय सुहेला पहुंचे.यहां दुर्गा मैदान में आयोजित सेवा संकल्प तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को 459 करोड़ 45 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी.इस दौरान 142 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत के 97 पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और 316 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत के 178 नए कार्यों का भूमिपूजन किया गया.
शासकीय महाविद्यालय का किया शुभारंभ
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुहेला में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ भी किया. कार्यक्रम में विकास कार्यों के साथ स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं. सुहेला में मांगलिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए, नवीन महाविद्यालय के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान, तहसील के 20 विद्यालयों में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और बलौदाबाजार में शहीद वीर नारायण सिंह चौक के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की गई.
सड़क और आवागमन पर सबसे बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री के इस दौरे में जिले की सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने वाली परियोजनाएं प्रमुखता से शामिल रहीं. इनमें सबसे बड़ी परियोजना बलौदाबाजार विकासखंड के लटुआ-पनगांव बायपास मार्ग की है, जिसके निर्माण पर 88 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इस मार्ग के निर्माण से शहर के यातायात दबाव को कम करने और आसपास के क्षेत्रों से आवागमन को सुगम बनाने की उम्मीद है.वहीं सुहेला तहसील मुख्यालय के तिराहे से निकलने वाले तीन प्रमुख मार्गों पर डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट युक्त सड़क निर्माण के लिए 23 करोड़ 11 लाख रुपये का भूमिपूजन किया गया.
142 करोड़ के 97 कार्य पूरे, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले में पूर्ण हो चुके 97 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. इनमें भाटापारा विकासखंड की खपरी-सिलवा-करहीबाजार सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण प्रमुख है। इस कार्य पर 65 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. इसी तरह भाटापारा-सुहेला-हिरमी-मोहरा मार्ग का 9 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण एवं मजबूतीकरण किया गया है.
पलारी विकासखंड में 3 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवन का भी लोकार्पण हुआ। इससे क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर बुनियादी सुविधा मिलने की उम्मीद है. ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम घुलघुल में 3 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से मल्लीन नाला स्टॉपडेम और कसडोल विकासखंड के ग्राम मटिया में 3 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से निर्मित मटिया नाला स्टॉपडेम का भी लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री ने सुहेला प्रवास के दौरान स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
- सुहेला में मांगलिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये
- नवीन शासकीय महाविद्यालय के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सुहेला तहसील के 20 विद्यालयों में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये
- बलौदाबाजार में शहीद वीर नारायण सिंह चौक के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपये
घोषणाओं से आगे अब क्रियान्वयन की बारी
मुख्यमंत्री के सुहेला दौरे में जिले को सड़क, शिक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कुल 459 करोड़ 45 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है. लटुआ-पनगांव बायपास जैसी बड़ी परियोजना से लेकर सुहेला की सड़कों के विकास और नए महाविद्यालय तक इन कार्यों से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
सीएम ने स्टॉल्स का किया निरीक्षण
सुहेला में विकास संकल्प तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया. इस दौरान उन्होंने वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत, कृषि, महिला एवं बाल विकास, बिजली, समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास विभाग के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता सामग्री, चेक एवं प्रशस्ति पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया.
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक हेमलाल, राजकुमार एवं तुकेश ध्रुव को प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,411 रुपये, 22,976 रुपये और 21,015 रुपये के चेक प्रदान किए. पंचायत विभाग के स्टॉल पर उत्कृष्ट योगदान के लिए 05 सोलर दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
कृषि विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने किसानों को गेहूं एवं सरसों के बीज वितरित कर उन्नत खेती को प्रोत्साहित किया. साथ ही 10 किसानों को 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के चेक प्रदान किए.महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर 05 बच्चों को सुपोषण टोकरी वितरित कर उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण की दिशा में पहल की.
बिजली विभाग के स्टॉल पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 10 हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 03 दिव्यांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं व्हीलचेयर वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया.वहीं, भारत माता वाहिनी समूह के 10 सदस्यों को सीटी, टोपी, लाठी एवं टॉर्च प्रदान की गई.
स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने 06 हितग्राहियों को चश्मा, 03 हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड , 03 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए. वहीं, कौशल विकास विभाग के स्टॉल पर ‘हम होंगे कामयाब 2.0’ कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 53 युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं जरूरतमंदों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.
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