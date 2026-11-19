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बलौदाबाजार के सुहेला में CM विष्णुदेव साय, 459 करोड़ के 275 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण

बलौदाबाजार के सुहेला में CM विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को तहसील मुख्यालय सुहेला पहुंचे.यहां दुर्गा मैदान में आयोजित सेवा संकल्प तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को 459 करोड़ 45 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी.इस दौरान 142 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत के 97 पूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और 316 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत के 178 नए कार्यों का भूमिपूजन किया गया.

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