जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, कहा- धान खरीदी को लेकर समितियों से बातचीत जारी
आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की भी शुरुआत हो रही है. वहीं CM साय जगदलपुर के बाद बिलासपुर दौरे पर रहेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2025 at 2:29 PM IST
जगदलपुर: आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे. उनका स्वागत जगदलपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया. मुख्यमंत्री यहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं.
20 नवंबर को आएंगी राष्ट्रपति: सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की पहल की है. इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वे बस्तर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि जगदलपुर के बाद वे बिलासपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 20 नवंबर को राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी.
धान खरीदी पर क्या कहा: सीएम साय ने बताया कि प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आज से सभी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. सहकारी समितियों के साथ संवाद कर खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
बिरसा मुंडा कौन थे और जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है?: बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान (विद्रोह) का नेतृत्व किया. वे मुंडा समुदाय से आते थे और उन्हें “धरती आबा” यानी धरती पिता कहा जाता है. बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के हक, संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया.
उनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है. साल 2021 से भारत सरकार ने इस दिन को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में घोषित किया, ताकि आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति और वीरता को सम्मान दिया जा सके.