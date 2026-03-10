ETV Bharat / state

सीएम विष्णुदेव देव और जापान के राजनीतिक मामलों के मंत्री नोरियाकी आबे की मुलाकात

रायपुर: सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री की मुलाकात हुई. छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में दोनों की सौजन्य मुलाकात हुई.

छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री नोरियाकी आबे ने सीएम साय से भेंट की. इस अवसर पर दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, आर्थिक सहयोग और विकास की संभावनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई.

निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की दी जानकारी

मुख्यमंत्री साय ने नोरियाकी आबे को शॉल ओढ़ाकर और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया. मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए आबे को प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

सीएम साय ने जापान के राजनीतिक मामलों के मंत्री नोरियाकी आबे को बताया कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, प्रचूर प्राकृतिक संसाधन और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जिससे निवेशकों को आकर्षक अवसर मिल रहे हैं. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव और विधायक सुशांत शुक्ला मौजूद रहे.