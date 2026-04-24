ETV Bharat / state

आप नेताओं का बीजेपी में प्रवेश, पीएम मोदी के प्रति बढ़ते विश्वास का नतीजा: सीएम साय

सीएम साय ने आप नेता राघव चड्ढा के बीजेपी में प्रवेश का स्वागत किया है.

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण और राजनीतिक विस्तार दोनों मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जहां इंडी गठबंधन पर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा की बढ़ती ताकत और अन्य दलों के नेताओं के पार्टी में शामिल होने को भी जन विश्वास का संकेत बताया.

महिला आरक्षण पर विशेष सत्र, निंदा प्रस्ताव की तैयारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास में माता बहनों को 33 प्रतिशत नेतृत्व 2029 में सुनिश्चित करना चाहते हैं.उसके लिए संसद में जो विधेयक लाया गया था , उसे पारित करने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ अन्याय किया. इसके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना है, इसके लिए 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है .

राघव चड्ढा मामले पर बोले सीएम (ETV BHARAT)

भाजपा बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी

आम आदमी पार्टी के सांसद के भाजपा प्रवेश को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी न केवल देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है. सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निरंतर बढ़ता जा रहा है. इसी कारण भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं , उनका स्वागत है.

शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है. जिसमें राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये सभी सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं. इस घटनाक्रम को देश की राजनीति में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है.

आम आदमी पार्टी में टूट, राघव चड्ढा भाजपा में शामिल, पार्टी के दो तिहाई सांसद आए साथ

AAP के 7 सांसदों ने क्यों छोड़ी पार्टी...राघव चड्ढा ने बताई वजह, संजय सिंह बोले...'पंजाब में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस'

TAGGED:

ENTRY OF RAGHAV CHADHA IN BJP
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
पीएम नरेंद्र मोदी
राघव चड्ढा का बीजेपी प्रवेश
CM VISHNUDEO SAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.