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सुशासन तिहार में सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान, जनता का हित सर्वोपरि

चिरमिरी में प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है. उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित कार्रवाई की नीति पर कार्य कर रही है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : 1 मई से छत्तीसगढ़ में जारी सुशासन तिहार तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है. सुशासन तिहार में सीएम ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का दौरा किया. उसके बाद उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार का मकसद जनता को तुरंत राहत प्रदान करना है. सीएम के साथ इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े और चिरमिरी के महापौर रामनरेश मौजूद रहे.

सुशासन तिहार में सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

प्रदेश में विकास और सुशासन दोनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके. सरकार, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में लगातार फैसले ले रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जगन्नाथ मंदिर में सीएम साय ने की पूजा (ETV BHARAT)

सीएम साय ने डायल 112 सेवा का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने डायल 112 सेवा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह सेवा आम जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों को मजबूत कर रही है. पुलिस और प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं.

पूजा करते सीएम साय (ETV BHARAT)

चिरमिरी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना भी की. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक भैयालाल रजवाड़े भी उनके साथ मौजूद रहे. सीएम साय ने भगवान जगन्नाथ से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की.