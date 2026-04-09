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जानिये कौन थे रविशंकर त्रिपाठी, जिनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

सरगुजा आज भी पिछड़ेपन का तमगा अपने साथ लिए हुए है, लेकिन उस दौर में भी सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्र से होने के बावजूद उच्च शिक्षा के दौरान रविशंकर त्रिपाठी एक गंभीर विचारशील, दबंग छात्र नेता बन कर उभरे. उन्होंने महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर बड़े अंतर से विजय प्राप्त की. यह समय था जब जे पी आंदोलन की लहर पूरे देश में बह रही थी. रविशंकर भी उस आदोलन में सरगुजा छात्र आंदोलन के प्रणेता बन गए. उन्होंने 1973 में विश्रामपुर में चिरमिरी-बरवाडीह रेल लाइन निर्माण के लिए रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व किया.

सरगुजा: अंबिकापुर में दिवंगत भाजपा नेता की प्रतिमा का अनावरण करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री पहुंचे है. इस दिवंगत भाजपा नेता का नाम रविशंकर त्रिपाठी है, जिनकी प्रतिमा अंबिकापुर के चौराहे पर नजर आयेगी. सरगुजा के लोग इन्हें रवि भैय्या के नाम से जानते थे.

जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आदोलन को आत्मसात करने सन् 1974 में जबलपुर जा पहुंचे. वहां जयप्रकाश नारायण पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा. 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद पूरे देश में विपक्ष के नेताओं और छात्र नेताओं की गिरफ्तारितों का सिलसिला शुरू हो गया. 26 दिसम्बर 1973 को इस उर्जावान नेता को मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया.

अपने एक संस्मरण में उन्होंने आपातकाल के दिनों का वर्णन किया. 1977 में आपातकाल के काले बादल छंटने के साथ ही अंबिकापुर में छात्र संघ का चुनाव अपने उफान पर था. अपनी रणनीति के कुशल क्रियान्वयन की क्षमता के कारण रविशंकर त्रिपाठी ने छात्र संघ का चुनाव जीत लिया. उसके उपर लगातार दो वर्षों तक विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि भी रहे. अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के समय से ही सरगुजा जिले के संस्थापक सदस्यों में से एक रविशंकर त्रिपाठी भी रहे. तब से पूरे जीवन उन्होंने भाजपा के लिए काम किया. इस जननेता को 17 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 1907 में भाजपा महामंत्री का दायित्वा मिला.

सरगुजा में उन्होंने अपने साथ युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी थी, जिसके कारण निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली. 2003 के चुनाव में जब अजीत जोगी का सख्त शासन काल था, तब सरगुजा की 14 में से 10 सीट भाजपा ने जीती. उनके ही नेतृत्व में सरगुजा भाजपा का कार्यालय संकल्प भवन का निर्माण हुआ, जिसके लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के पितृपुरुष कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल ने उन्हें सम्मानित किया. वो प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी बनाये गये. इनकी कार्यशैली और लोगों से जुड़ाव ऐसा था कि उनको हर कोई रवि भैया ही कहता था. आज भी दशकों बाद उनके उम्र और उनके बच्चों के उम्र के युवा भी उन्हें रवि भैया ही कह कर संबोधित करते हैं.

भटगांव विधानसभा से बने विधायक

2008 चुनाव से पहले परिसीमन हुए, और एक सीट अस्तित्व में आई भटगांव, और रविशंकर त्रिपाठी इस सीट से पहले विधायक बने. ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस सहित 20 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा दी. इनके दौर में भटगांव जो दूरस्थ वनांचल की विधानसभा सीट थी, वहां विकास तेजी से शुरू हुआ. लेकिन 1 अप्रैल 2010 का एक सड़क दुर्घटना में रविशंकर त्रिपाठी का निधन हो गया. तब वो सरगुजा की भटगांव विधानसभा सीट से विधायक थे.

सरगुजा में भाजपा की जीत का परचम लहराने वाले राजनीति की इस पाठशाला से सरगुजा ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई राजनीतिक सूरमाओं ने काफी कुछ सीखा था. इनके निधन के बाद उप चुनाव हुए और इनकी पत्नी रजनी त्रिपाठी इस सीट से बड़े अंतर से चुनाव जीतीं और विधायक बनी. लेकिन 2013 का विधानसभा के बाद त्रिपाठी परिवार भाजपा की सियासत से दूर नजर आने लगा. वर्षों बाद रविशंकर त्रिपाठी के पुत्र राहुल अंबिकापुर नगर निगम के एक वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़कर वर्तमान निगम सरकार का हिस्सा हैं.