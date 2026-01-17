ETV Bharat / state

सूरजपुर में CM साय कर्मा महोत्सव में हुए शामिल, 172.51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

सूरजपुर में CM साय, 172.51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

मांदर की थाप और घुंघरुओं की झंकार के बीच पूरा क्षेत्र कर्मा नृत्य की लय में थिरक उठा. सुबह से ही 33 कर्मा नृत्य दलों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग प्रस्तुतियां दीं. सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिलों से आए हजारों लोक कलाकारों ने कार्यक्रम को भव्य बना दिया.

सूरजपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर सूरजपुर जिले पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भटगांव के ग्राम चुनगुड़ी में आयोजित ऐतिहासिक कर्मा नृत्य प्रतियोगिता एवं महोत्सव में भाग लिया. कार्यक्रम में हजारों ग्रामीणों और लोक कलाकारों की मौजूदगी रही. सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कर्मा महोत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं. मुख्यमंत्री ने करम देवता को प्रणाम करते हुए कर्मा पर्व को प्रकृति, एकता और सामूहिक आनंद का संदेश देने वाला बताया.

चुनगुड़ी को मिली मिनी स्टेडियम की सौगात

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चुनगुड़ी (खोखापारा) के स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने नगर पंचायत भटगांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की.

172.51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले में 55.01 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया. साथ ही 117.97 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन भी किया. ये कार्य लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों के अंतर्गत होंगे.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया विकास का मार्ग

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास कर रहा है. उन्होंने कर्मा नृत्य दलों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं.

सांसद चिंतामणि महाराज ने की कलाकारों की प्रशंसा

सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि क्षेत्रवासी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं.उन्होंने कर्मा नृत्य को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताया.

विभिन्न योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण और लाभ वितरण

कार्यक्रम स्थल पर सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, पोषण आहार, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला स्व-सहायता समूहों और आजीविका मिशन से जुड़े स्टॉल लगाए गए. मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया.

महिलाओं को मिला रोजगार और सम्मान

06 महिला स्व-सहायता समूहों की रेडी टू ईट इकाइयों का शुभारंभ

130 महिलाएं 343 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार तैयार करेंगी

महिलाओं को मुद्रा लोन, बीमा क्लेम और पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी गई

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया

नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बड़े नक्सली कमांडर की मौत माओवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता है. उन्होंने दावा किया कि बस्तर दो माह में नक्सल मुक्त होगा और वहां विकास की गंगा बहेगी.