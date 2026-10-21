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अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव : छत्तीसगढ़ के शहर बनेंगे आधुनिक, शहरों में नाव नहीं, दौड़ेंगी गाड़ियां, सीएम साय का दावा

छत्तीसगढ़ के शहर बनेंगे आधुनिक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव से छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास को नई दिशा देने की पहल हुई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि शहरों में जलभराव, बदहाल सीवरेज, अव्यवस्थित बिजली के तार और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. बारिश में जहां सड़कों पर गाड़ियां चलनी चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत न आए, इसके लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. इस दौरान HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो अहम एमओयू भी किए गए, जिनसे शहरों के विकास को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है.





HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ हुए दो एमओयू



छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय ने शहरों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया. सीवरेज से लेकर ड्रेनेज, भूमिगत बिजली के तारों से लेकर नियमित पेयजल आपूर्ति तक, सरकार अब शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. कार्यक्रम में HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में शहरों का सुनियोजित विकास अहम भूमिका निभाएगा.