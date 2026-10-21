अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव : छत्तीसगढ़ के शहर बनेंगे आधुनिक, शहरों में नाव नहीं, दौड़ेंगी गाड़ियां, सीएम साय का दावा
अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के शहरों को जलभराव से निजात समेत आधुनिक बनाने का सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 7:46 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव से छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास को नई दिशा देने की पहल हुई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि शहरों में जलभराव, बदहाल सीवरेज, अव्यवस्थित बिजली के तार और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. बारिश में जहां सड़कों पर गाड़ियां चलनी चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत न आए, इसके लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. इस दौरान HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो अहम एमओयू भी किए गए, जिनसे शहरों के विकास को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है.
HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ हुए दो एमओयू
छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय ने शहरों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया. सीवरेज से लेकर ड्रेनेज, भूमिगत बिजली के तारों से लेकर नियमित पेयजल आपूर्ति तक, सरकार अब शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. कार्यक्रम में HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में शहरों का सुनियोजित विकास अहम भूमिका निभाएगा.
बारिश में जलभराव से मिलेगी राहत, ड्रेनेज सिस्टम होगा मजबूत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहरों में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कों पर वाहनों के बजाय नाव चलाने की नौबत आ जाती है. इस स्थिति को बदलने के लिए सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने महापौरों और नगरीय निकायों से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया, ताकि बारिश के दौरान आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू
अर्बन चैलेंज फंड पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार ने HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू किए.मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से राज्य को आर्थिक सहयोग के साथ तकनीकी मार्गदर्शन और विशेषज्ञों के सुझाव भी मिलेंगे. इससे शहरों की मौजूदा समस्याओं को समझने, विकास की संभावनाओं का आकलन करने और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है. इस लक्ष्य को हासिल करने में आधुनिक और टिकाऊ शहरों की अहम भूमिका होगी जीडीपी को 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का संकल्प है. आर्थिक विकास के साथ शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों की बुनियादी समस्याओं के समाधान और आधुनिक शहरी विकास का रोडमैप सामने रखा है. अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की होगी, ताकि लोगों को जलभराव, बदहाल ड्रेनेज और पेयजल जैसी समस्याओं से राहत मिल सके और छत्तीसगढ़ के शहर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित हो सकें.