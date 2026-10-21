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अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव : छत्तीसगढ़ के शहर बनेंगे आधुनिक, शहरों में नाव नहीं, दौड़ेंगी गाड़ियां, सीएम साय का दावा

अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के शहरों को जलभराव से निजात समेत आधुनिक बनाने का सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है.

CM VISHNUDEO SAI STATEMENT
छत्तीसगढ़ के शहर बनेंगे आधुनिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2026 at 7:46 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव से छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास को नई दिशा देने की पहल हुई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि शहरों में जलभराव, बदहाल सीवरेज, अव्यवस्थित बिजली के तार और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. बारिश में जहां सड़कों पर गाड़ियां चलनी चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत न आए, इसके लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा. इस दौरान HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो अहम एमओयू भी किए गए, जिनसे शहरों के विकास को वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है.

HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ हुए दो एमओयू

छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय ने शहरों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया. सीवरेज से लेकर ड्रेनेज, भूमिगत बिजली के तारों से लेकर नियमित पेयजल आपूर्ति तक, सरकार अब शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. कार्यक्रम में HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में शहरों का सुनियोजित विकास अहम भूमिका निभाएगा.

अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में सीएम साय (ETV BHARAT)


बारिश में जलभराव से मिलेगी राहत, ड्रेनेज सिस्टम होगा मजबूत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहरों में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कों पर वाहनों के बजाय नाव चलाने की नौबत आ जाती है. इस स्थिति को बदलने के लिए सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने महापौरों और नगरीय निकायों से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया, ताकि बारिश के दौरान आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

Two MoUs signed with HUDCO and CEPT University
HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ हुए दो एमओयू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू

अर्बन चैलेंज फंड पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार ने HUDCO और सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो एमओयू किए.मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से राज्य को आर्थिक सहयोग के साथ तकनीकी मार्गदर्शन और विशेषज्ञों के सुझाव भी मिलेंगे. इससे शहरों की मौजूदा समस्याओं को समझने, विकास की संभावनाओं का आकलन करने और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी.

Planning to address waterlogging
जलभराव से निजात पाने के लिए प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भूमिगत बिजली के तार और बेहतर पेयजल व्यवस्था पर जोरमुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और संभव हो तो भूमिगत करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नागरिकों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है. इस लक्ष्य को हासिल करने में आधुनिक और टिकाऊ शहरों की अहम भूमिका होगी जीडीपी को 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का संकल्प है. आर्थिक विकास के साथ शहरी अधोसंरचना को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

Focus on modernizing cities
छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक बनाने पर फोकस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों की बुनियादी समस्याओं के समाधान और आधुनिक शहरी विकास का रोडमैप सामने रखा है. अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की होगी, ताकि लोगों को जलभराव, बदहाल ड्रेनेज और पेयजल जैसी समस्याओं से राहत मिल सके और छत्तीसगढ़ के शहर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित हो सकें.

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