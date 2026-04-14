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नारी शक्ति की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नई ऊंचाई देने का समय- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति की भागीदारी को अहम बताया है. उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नई ऊंचाई देने की बात कही है.

CM Vishnudeo Sai
सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 9:43 PM IST

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रायपुर: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कराने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सांसदों को पत्र लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने विधायकों और महिला संगठनों को भी पत्र लिखकर इस अधिनियम को समर्थन देने की बात कही है.

16 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनिमय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा महिला संगठनों को लिखे गए पत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने विशेष आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा देश के लिए काफी अहम है. यह मातृशक्ति को लोकतांत्रिक संस्थाओं में समुचित भागीदारी दिलाने की दिशा में अहम कदम है.

मातृशक्ति को अधिकार देने की कवायद

16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवसर है. वर्ष 2023 में संसद द्वारा इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किए जाने को लोकतंत्र की एकजुटता और महिला सशक्तीकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2029 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पूर्व इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मातृशक्ति को उनका समुचित अधिकार शीघ्र प्राप्त हो सके.

सीएम साय की विधायकों से अपील

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के नेतृत्व में सशक्तीकरण का यह अभियान देश के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपेक्षा की कि है कि वे महिला आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ की आवाज को सशक्त करने का काम करें.

देश की आधी आबादी को अधिकार देने की पहल

सीएम साय ने महिला संगठनों को लिखे अपने पत्र में महिला संगठनों के निरंतर प्रयासों और योगदान की सराहना की है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी है. उन्होंने उल्लेख किया कि 16 अप्रैल को संसद में होने वाली चर्चा केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से पूर्ण रूप से सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. साथ ही यह लोकतंत्र को और अधिक समावेशी एवं संवेदनशील बनाने का अवसर है.

यह सुखद संयोग है कि यह महत्वपूर्ण चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सदैव महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी इसका प्रमाण है. स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने तथा महतारी वंदन योजना और रानी दुर्गावती योजना जैसी पहल के परिणाम दिखाई दे रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नारी शक्ति वंदन पर चर्चा में आगे आएं महिलाएं

सीएम साय ने महिला संगठनों से आह्वान की है कि वे 16 अप्रैल को होने वाली इस ऐतिहासिक पहल के समर्थन में आगे आएं. वे अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करें. इससे महिला आरक्षण के पक्ष में देशव्यापी सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संगठन केवल इस परिवर्तन के साक्षी ही नहीं, बल्कि इसके निर्माण में भागीदार भी बनेंगी.

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मातृशक्ति को अधिकार
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