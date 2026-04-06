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अमित जोगी को उम्रकैद, CM साय ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य, कहा- देर आए दुरुस्त आए

जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. विष्णुदेव साय ने कहा वे मुख्य आरोपी थे, फैसला स्वागत योग्य है.

CM Sai on Amit jogi
अमित जोगी को उम्रकैद, CM साय ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 3:58 PM IST

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रायपुर: रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया. कहा कि अमित जोगी जग्गी हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी थे. देर आए दुरुस्त आए.

CM साय ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य, कहा- देर आए दुरुस्त आए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

रामअवतार जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ का एक बहुचर्चित मामला है, जो करीब 20 साल पुराना है. 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में बोलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को दोषी करार दिया गया था. अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस बिलासपुर हाईकोर्ट भेजा. इस केस में कई आरोपियों पर हत्या की साजिश और हत्या करने का आरोप था.

जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है. पहले कोर्ट ने अमित जोगी को बाइज्जत बरी किया था, जबकि यह इस केस के मुख्य आरोपी थे. बाकी आरोपियों को सजा हुई थी, लेकिन अब उन्हें सजा सुनाई गई है, देर आए दुरुस्त आए- विष्णुदेव साय, CM

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अमित जोगी को हाईकोर्ट ने IPC की धारा 302 (हत्या) और 120B (साजिश) के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत एक जैसे हैं. ऐसे में किसी एक आरोपी को बरी करना और बाकी को सजा देना सही नहीं होगा.

पहले क्या हुआ था?

निचली अदालत ने पहले अमित जोगी को बरी कर दिया था. बाकी आरोपियों को पहले ही सजा मिल चुकी थी. अब हाईकोर्ट का यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनाया.

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अमित जोगी को सजा पर CM का बयान
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