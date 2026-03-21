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चैत्र नवरात्रि पर कुदरगढ़ धाम में सीएम विष्णुदेव साय की पूजा, प्रदेश की खुशहाली का मांगा आशीर्वाद

सीएम विष्णुदेव साय ने सूरजपुर दौरे में जिले को विकास की सौगात दी. उन्होंने 185 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके साथ ही जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से तैयार किए गए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया.मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत मां कुदरगढ़ी के जयकारे के साथ की.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को सरगुजा के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में माता रानी के दर्शन किए. उन्होंने विधि विधान से कुदरगढ़ देवी मां की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा. पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने सूरजपुर दौरे की शुरुआत की.

सीएम साय का कुदरगढ़ दौरा (ETV BHARAT)

सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि माता के आशीर्वाद से आज प्रदेश के दूरस्थ और पहले पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर, में तेजी से विकास हो रहा है. बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यहां और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

कुदरगढ़ धाम का होगा विकास

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका कुदरगढ़ धाम आने का कार्यक्रम 23 मार्च को प्रस्तावित था, लेकिन वे पहले ही यहां पहुंचकर माता का आशीर्वाद लेने आए हैं. उन्होंने धाम के विकास को लेकर कहा कि यहां रोपवे सहित अन्य योजनाओं को शक्तिपीठ योजना से जोड़ते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है,जिससे कुदरगढ़ धाम का समग्र और स्वर्णिम विकास सुनिश्चित होगा.

अफीम खेती कांड पर होगा सख्त एक्शन- सीएम

छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.