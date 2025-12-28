ETV Bharat / state

रायगढ़ खदान विवाद हिंसा में जांच के आदेश, सीएम ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शनिवार को हुए खदान हिंसा केस में जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

Probe in Raigarh Coal Mine Stir Violence
रायगढ़ हिंसा केस में जांच के आदेश (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
रायगढ़: रायगढ़ के तमनार में कोयला खदान के खिलाफ हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोटें लगी है. इस घटना के एक दिन बाद सीएम साय ने रविवार को इस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस केस में जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा.

रायगढ़ हिंसा के दोषियों पर होगा सख्त एक्शन-सीएम साय

रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि तमनार में हुई घटना (हिंसा और आगजनी) की जांच की जाएगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हिंसा और आगजनी के संबंध में कई FIR दर्ज की हैं.

रायगढ़ हिंसा पर सीएम साय का बयान (ETV BHARAT)

कोयला खदान के लिए जनसुनवाई को रद्द करने का फैसला

इस हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा कि उसने प्रोजेक्ट के लिए हुई जन सुनवाई को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो पिछले दो हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय ग्रामीणों की एक मुख्य मांग थी. घरघोड़ा के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने कहा कि शनिवार की घटना के बाद गांव के प्रतिनिधियों के साथ एक दौर की बातचीत हुई है. उसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों के जवाब में सुनवाई को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील

SDM ने इस घटना को लेकर ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी मांगों का सम्मान करता है और उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहा है.

शनिवार को तमिनार इलाके में कोयला खनन परियोजना का विरोध कर रहे पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया. प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर पत्थरबाजी करने के बाद दो अधिकारियों सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. आरोप है कि भीड़ ने एक पुलिस बस, एक जीप और एक एम्बुलेंस में आग लगा दी, साथ ही कई अन्य सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया.

रायगढ़ घरघोड़ा एसडीएम का बयान

SDM दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने लिब्रा के पास जिंदल पावर लिमिटेड के कोयला हैंडलिंग प्लांट (CHP) में भी धावा बोल दिया और एक कन्वेयर बेल्ट, दो ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को आग लगा दी. प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस परिसर में भी तोड़फोड़ की. तमनार इलाके में जिंदल पावर लिमिटेड को आवंटित गैरे पेल्मा सेक्टर-I कोयला ब्लॉक के तहत 14 प्रभावित गांवों के ग्रामीण जुटे थे. ग्रामीण 8 दिसंबर को परियोजना के लिए हुई जन सुनवाई के खिलाफ 12 दिसंबर से लिब्रा गांव के CHP चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश करने और लाठीचार्ज करने के बाद स्थिति बिगड़ गई. वे प्रस्तावित खनन परियोजना और उसकी मंजूरी के लिए आयोजित "अवैध" जन सुनवाई को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

