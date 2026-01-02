ETV Bharat / state

नए साल 2026 में नक्सल अभियान की समीक्षा, दंतेवाड़ा दौरे पर सीएम साय

मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दंतेवाड़ा हेलीपैड पर उतरेगा. जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारी सीएम साय का स्वागत करेंगे. सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वहीं प्रोटोकॉल के अनुसार सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

दंतेवाड़ा: नए साल 2026 के दूसरे दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम साय दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन प्रशासन और मां दंतेश्वरी मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

हेलीपैड से सीधे मुख्यमंत्री बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे विधि विधान से पूजा-अर्चना करेंगे. मां दंतेश्वरी के दर्शन कर मुख्यमंत्री बस्तर अंचल की सुख-समृद्धि, शांति और विकास की कामना करेंगे. मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं.

मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री वस्तर पांडू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता से संवाद का कार्यक्रम है. बैठक व्यवस्था के साथ ही यातायात प्रबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है.

नई सौगात की उम्मीद

मुख्यमंत्री के इस दौरे से जिले को नई सौगातें मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा के विकास से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं. खासतौर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को लेकर अपेक्षाएं बढ़ गई हैं.

नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा

साल 2026 में बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों की भी समीक्षा करेंगे. वे जिले में तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे और जमीनी हालात की जानकारी लेंगे. माना जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अभियानों और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी.

विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. जिला प्रशासन से विभिन्न योजनाओं की स्थिति, क्रियान्वयन और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी ली जाएगी. खासकर आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता बनी हुई है. यातायात व्यवस्था, सुरक्षा घेरा और कार्यक्रम स्थल के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है.