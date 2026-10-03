दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर दोनों नेताओं से चर्चा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 7:51 AM IST
रायपुर: दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके निवास जाकर मुलाकात की.
बस्तर के विकास मॉडल और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा
स्मृति ईरानी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की. उन्होंने विशेष रूप से बस्तर में हो रहे विकास और बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हुए बताया कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है.
आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी का नवदायित्व मिलने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विकास, डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से बस्तर में विकास की नई संभावनाओं और बदलते स्वरूप को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का व्यापक राष्ट्रीय अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा जनसेवा के हमारे संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। @smritiirani @BJP4India @BJP4CGState— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 2, 2026
राज्य में चल रहे विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के बारे में बताया
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार, किसानों की आय और कृषि आधारित गतिविधियों, आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे. सीएम साय ने स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया.
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उनके कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से निरंतर सशक्त हो रही है और राष्ट्रसेवा के संकल्प के साथ नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। @NitinNabin @BJP4India @BJP4CGState— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 2, 2026
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से सीएम साय की मुलाकात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और सुशासन की पहलों की जानकारी साझा की. उन्होंने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास, रोजगार के अवसरों और जनहित से जुड़ी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया.
सीएम ने बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की. दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ.