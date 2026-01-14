ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से वीर शहीद दीपक भारद्वाज स्मृति समिति के सदस्यों की मुलाकात

3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे. जिनमें एसपी दीपक भारद्वाज भी शामिल थे.

VISHNUDEO SAI MEET
सीएम से मुलाकात (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कीर्ति चक्र विजेता वीर शहीद दीपक भारद्वाज स्मृति समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की. समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को वीर अमर शहीद दीपक भारद्वाज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया.

सीएम साय ने वीर शहीद को किया नमन

सीएम साय ने वीर शहीद दीपक भारद्वाज के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन और कर्तव्यनिष्ठा देश एवं प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान करना और उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखना हम सभी का कर्तव्य है.

कौन है दीपक भारद्वाज

बता दें 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले अंतर्गत तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे. इनमें सब-इंस्पेक्टर पुलिस दीपक भारद्वाज भी शामिल थे, जिन्होंने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से किया सम्मानित

शहीद दीपक भारद्वाज के असाधारण पराक्रम और बलिदान को सम्मानित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया. 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. वीर शहीद दीपक भारद्वाज की प्रतिमा सक्ती जिले के शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा (पिहरीद) में स्थापित की गई है.

इस अवसर पर शहीद दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज, मालखरौदा जनपद अध्यक्ष कवि वर्मा,निर्मल सिन्हा, लालू गबेल, जगदीश चंद्रा एवं प्रतिनिधिमंडल के लोग मौजूद रहे.

16 हफ्ते की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर छत्तीसगढ़ पहुंचे भारतीय वन सेवा के अधिकारी, सीएम ने दी ये सलाह
रायपुर एयरपोर्ट से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की उड़ान जल्द
पाकिस्तान के साथ क्या करना है, यह PM और भारत सरकार को पता, राम को न मानने वालों को जनता देगी जवाब: सीएम

TAGGED:

DEEPAK BHARDWAJ MEMORIAL COMMITTEE
दीपक भारद्वाज स्मृति समिति
MARTYR DEEPAK BHARDWAJ BIJAPUR
VISHNUDEO SAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.