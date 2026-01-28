बेहतर भवन से बेहतर पुलिसिंग तक, सीएम साय का बड़ा विजन, प्रदेश को सुरक्षा, साइबर अपराध पर सख्ती
छत्तीसगढ़ में सायबर क्रिमिनलों की खैर नहीं, हाईटेक थानों का शुभारंभ, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती
रायपुर: छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा संदेश दिया है. नया रायपुर पुलिस मुख्यालय से वर्चुअली जुड़कर सीएम साय ने 255 करोड़ रुपये की लागत से बने पुलिस भवनों और 8 नए साइबर पुलिस थानों का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने साफ कहा कि बेहतर भवन सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि बेहतर पुलिसिंग की नींव होते हैं.
पुलिस को मजबूत करेंगे, तभी प्रदेश सुरक्षित होगा-सीएम साय
इस अवसर पर सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का स्पष्ट विजन है. पुलिस को संसाधन देंगे, तभी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि आज 255 करोड़ रुपये के जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ है, वे पुलिस को आधुनिक, सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण देने की दिशा में बड़ा कदम हैं.
"बेहतर माहौल में काम करेगी पुलिस, तो नतीजे भी बेहतर होंगे"
सीएम साय ने कहा कि प्रेजेंटेशन के जरिए यह साफ दिखा कि साइबर थाने, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल और आवासीय भवन न सिर्फ आधुनिक हैं, बल्कि जरूरत के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं. इससे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अधिक मनोयोग और ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे.
भवन, संसाधन और टेक्नोलॉजी के सहारे छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को नया रूप दिया जाएगा. 255 करोड़ का यह निवेश सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
निर्माण एजेंसियों की सीएम ने की तारीफ
सीएम साय ने सभी निर्माण एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ही लंबे समय तक सिस्टम की रीढ़ बनता है. उन्होंने कहा कि अच्छी बिल्डिंग सिर्फ सुविधा नहीं देती, बल्कि पूरे विभाग का मनोबल भी बढ़ाती है.
यह पहल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी. सरकार का लक्ष्य है कि दूर-दराज और संवेदनशील इलाकों तक भी मजबूत पुलिसिंग और सुरक्षा का भरोसा पहुंचे. यह लंबी और ठोस रणनीति की शुरुआत है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
8 नए साइबर थानों की शुरुआत
इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में साइबर पुलिस थानों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है. जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव सहित कुल 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है. इससे पहले 5 जिलों में साइबर थाने पहले से काम कर रहे थे.
सुरक्षा ढांचे का बड़ा विस्तार
इस मौके पर चार जिलों में भारत वाहिनी कैंपस, नौ जिलों में नए थाना भवन, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी और बड़ी संख्या में आवासीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया. साफ है कि सरकार पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिशन मोड में मजबूत कर रही है.
एक साथ कई जिलों में ऐतिहासिक लोकार्पण
बालोद से लेकर बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में पुलिस को मजबूत करने की पहल की गई है. आज एक साथ दर्जनों थाना भवन, चौकी, ट्रांजिट हॉस्टल, भारत रक्षित वाहिनी परिसर और आवासीय भवन जनता को समर्पित किए गए.