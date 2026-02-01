ETV Bharat / state

CM साय का बलौदाबाजार दौरा, कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में संत समागम में हुए शामिल

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक फरवरी को बलौदाबाजार पहुंचे. अपने दौरे के दौरान उन्होंने कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में आयोजित सतगुरु कबीर धर्मदास साहब स्मृति संत समागम, माघ मेला 2026 में शिरकत की. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कबीर पंथ के 16वें वंशाचार्य श्री उदित मुनि नाम साहेब से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि संत कबीर और उनके अनुयायियों का संदेश समाज को सही मार्ग दिखाने वाला है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है.

कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में आयोजित इस भव्य संत समागम में देश के कई राज्यों से लाखों की संख्या में कबीरपंथी श्रद्धालु शामिल हुए. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं. पूरे मेला परिसर में सुरक्षा, यातायात और आवश्यक सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

मुख्यमंत्री ने कबीर पंथ की परंपरा को सराहा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीर पंथ की परंपरा और उसके सामाजिक योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने समाज को भेदभाव, आडंबर और कुरीतियों से ऊपर उठकर मानवता, समानता और प्रेम का मार्ग दिखाया. मुख्यमंत्री ने संत समागम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और प्रशासन को बधाई दी और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं.

आज भी कबीर पंथ के अनुयायी उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना दामाखेड़ा

मुख्यमंत्री के आगमन से कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा एक बार फिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है. संत समागम और माघ मेला 2026 के माध्यम से कबीर साहब के विचारों और संदेशों को देशभर के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कार्यक्रम में उमड़े श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी ने दामाखेड़ा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है.

प्रशासनिक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री के दौरे और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखा गया. स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया.

कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, भांठापारा विधायक इन्द्र कुमार साव, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, साजा विधायक ईश्वर साहू, राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक पाण्डेय सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. इसके अलावा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे.