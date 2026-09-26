ETV Bharat / state

मदकूद्वीप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्राचीन मंदिरों में की पूजा अर्चना

सीएम विष्णुदेव साय ने मुंगेली को लगभग 68.96 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी.

CM VISHNUDEO SAI
मुंगेली में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड स्थित ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थल हरिहर क्षेत्र केदार मदकूद्वीप पहुंचे. यहां उन्होंने प्राचीन रामाश्रय एवं गणेश मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान साय ने भगवान से छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में श्रद्धापूर्वक कन्याओं का पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान सीएम विष्णु देव साय ने लगभग 68.96 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी. इसके बाद वे कन्या भोज में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में कन्याओं को शक्ति का स्वरूप माना गया है. कन्या पूजन हमारी समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है.

मुंगेली में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है मदकूद्वीप

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती प्राचीन धार्मिक परंपराओं, पुरातात्विक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है. मदकूद्वीप भी प्रदेश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों में शामिल है, जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल नई पीढ़ी को प्रदेश की गौरवशाली विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें केवल अतीत की स्मृतियां नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने वाली अमूल्य निधि हैं.

मंदिर संग्रहालय का किया अवलोकन

सीएम साय ने इस अवसर पर पुरातत्व विभाग द्वारा स्थापित मंदिर संग्रहालय का भी अवलोकन किया. उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित पुरातात्विक धरोहरों एवं ऐतिहासिक अवशेषों के संबंध में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने मदकूद्वीप के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं आध्यात्मिक महत्व को करीब से जाना.उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

CM Vishnudeo Sai Mungeli Visit
मुंगेली को सीएम साय की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन की मौजूदगी, ये भी रहे उपस्थित

मुख्यमंत्री के मदकूद्वीप प्रवास के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला एवं विधायक पुन्नू लाल मोहले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

साय सरकार की प्रशासनिक सर्जरी, 22 उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला
'ये डीजे वालों कम से कम बीमार बच्चों को तो बख्श दो', नितिन सिंघवी की प्रशासन से विनम्र अपील
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, कई जिले बने टापू, स्कूल बंद, त्रैमासिक परीक्षा स्थगित, सरकार की अलर्ट रहने की अपील

TAGGED:

CM VISHNUDEO SAI MUNGELI VISIT
मुंगेली में सीएम साय
MUNGELI MADUKUDWEEP
मदकूद्वीप
CM VISHNUDEO SAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.