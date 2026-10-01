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जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस कभी EVM तो कभी चुनाव आयोग को ठहरा रही दोषी- विष्णुदेव साय

विष्णुदेव साय ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों में कांग्रेस लगातार वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस के वोट चोरी और SIR के मुद्दे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है. बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत आयोजित पदयात्रा सप्ताह में शामिल हुए. इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.