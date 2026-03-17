संकल्प से विकास की रफ्तार: 10,617 करोड़ की अनुदान मांगें पारित, हर सेक्टर में बड़ा निवेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
सीएम विष्णुदेव साय ने संकल्प बजट के पारित होने पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर को फायदा होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 9:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के लिए 10,617 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित हो गई हैं. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 612 करोड़ 29 लाख 20 हजार रूपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 30 करोड़ 92 लाख रूपए और जल संसाधन विभाग के लिए 3 हजार 105 करोड़ 11 लाख 80 हजार रूपए का बजट शामिल है.
अन्य विभागों के बजट पर नजर
- खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय 1145 करोड़ 89 लाख 99 हजार रूपए
- विमानन विभाग से संबंधित व्यय 314 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 416 करोड़ 99 लाख 99 हजार रूपए
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय 77 करोड़ रूपए
- जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय 469 करोड़ 99 लाख रूपए
- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय 4236 करोड़ 01 लाख 61 हजार रूपए
- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 208 करोड़ 50 लाख रूपए शामल हैं.
इस बजट के जरिए सरकार ने संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप पेश किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सिंचाई, डिजिटल गवर्नेंस और जनकल्याण को केंद्र में रखा गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पर सबसे बड़ा दांव
इस बजट में ऊर्जा और जल संसाधन जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. राज्य की कुल 30 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार निवेश कर रही है. इससे न सिर्फ प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा, बल्कि उद्योगों और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.
संकल्प थीम के साथ पारदर्शी शासन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार का बजट “संकल्प” थीम पर आधारित है, जो विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखेगा। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जनता तक पहुंच रहा है और राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है.
नक्सल क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया. नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य अब हिंसा से विकास की ओर बढ़ रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 158 गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण इस बदलाव की बड़ी मिसाल बनकर उभरा है.
खनिज राजस्व से मजबूत होती अर्थव्यवस्था
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिज संपदा की अहम भूमिका है. खनिज राजस्व लगातार बढ़ते हुए आने वाले समय में 17 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. सरकार ने डीएमएफ फंड को पारदर्शी बनाकर हजारों विकास कार्यों को स्वीकृति दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है.
सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को राहत
सरकार ने दो वर्षों में 11,107 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है. आने वाले समय में 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. आधुनिक तकनीकों के जरिए जल प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है.
डिजिटल और एआई से बदलेगा प्रशासनिक ढांचा
आईटी और एआई सेक्टर के लिए 417 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है, वहीं एआई मिशन के तहत युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने की तैयारी की जा रही है.
आम जनता को राहत और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार
सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली, लाखों उपभोक्ताओं को सब्सिडी और सोलर योजनाओं के विस्तार से आम लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है. इससे आम नागरिकों का आर्थिक बोझ कम हो रहा है और जीवन स्तर में सुधार आ रहा है.
हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास पर जोर
इस दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार कर क्षेत्रीय विकास को गति दी जा रही है. बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर जैसे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम तेज किया गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
सुशासन और कार्य संस्कृति में बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक कार्य संस्कृति में स्पष्ट बदलाव नजर आ रहा है. बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रशासन को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस “संकल्प” बजट ने यह साफ कर दिया है कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सिंचाई और डिजिटल सेक्टर में बड़े निवेश के जरिए छत्तीसगढ़ को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है.