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दीपावली पर बगिया निवास में उत्सवी माहौल, सीएम विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ मनाया त्योहार

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली का पर्व अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस अवसर पर उनके बगिया स्थित गृह निवास में दिनभर उत्सव और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा. जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री साय ने पत्नी कौशल्या साय एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं. उन्होंने निवास के आंगन में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव मनाया. इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ फुलझड़ियां और अनार जलाकर त्योहार का आनंद लिया. मुख्यमंत्री निवास में दीपों की रोशनी और आतिशबाजी के बीच उत्सव का माहौल बना रहा.

बगिया निवास में दीये जलाते सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का उत्सव है. यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, बुराई पर अच्छाई की विजय और आपसी भाईचारे एवं एकता की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कामना की कि दीपावली का प्रकाश प्रदेश के प्रत्येक घर-आंगन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए तथा छत्तीसगढ़ विकास और उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करे.

पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सीएम साय ने जताई खुशी (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे पर जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा एक समय बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था. जवानों के साहस के कारण बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हुआ और आज वहां शांति और विकास की धारा बह रही है. जवानों के बीच पीएम मोदी का आना और उनके साथ दिवाली मनाना उनके शौर्य का सम्मान है, इससे जवानों का मनोबल बढ़ता है. छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद. बस्तर विकास के मार्ग पर काफी आगे जाएगा.

बागिया के ग्रामीणों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को दिए निर्देश

दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे कई लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और विभिन्न मांगें भी रखीं.मुख्यमंत्री साय ने सभी की बातें गंभीरतापूर्वक सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों एवं प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.