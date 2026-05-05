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खैरागढ़ के नक्सल प्रभावित सरोधी में अचानक पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, पेड़ के नीचे लगाई चौपाल

मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने की खबर लगते ही गांव में भीड़ उमड़ पड़ी. महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी अपने मुख्यमंत्री को करीब से देखने और अपनी बात रखने पहुंचे. महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने महुआ, अचार, आम और रखिया बड़ी भेंटकर आत्मीय स्वागत किया, वहीं स्कूली बच्चों ने अपने हाथों से बनाए फूलों के गुलदस्ते भेंट किए.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई: वनांचल और कभी नक्सल प्रभाव वाले माने जाने वाले सरोधी गांव में सोमवार को अचानक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए. सीएम के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. सीएम ने कटहल और गुलमोहर पेड़ की छांव में अपनी चौपाल लगाई.

खैरागढ़ में सीएम की चौपाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्रामीणों के बीच पहुंच सीएम साय

मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा कि सुशासन तिहार सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी वास्तविक स्थिति जानने का अभियान है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव गांव जाकर योजनाओं की हकीकत देख रही है और जहां कमी है, उसे तत्काल सुधारने की कोशिश कर रही है.

मौके पर दूर हुई ग्रामीणों की समस्याएं

चौपाल के दौरान जब ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की गड़बड़ी और पेयजल समस्या की बात रखी, तो मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, इससे ग्रामीणों में भरोसा और उत्साह दोनों देखने मिला.

मुख्यमंत्री ने गांव में प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, वन अधिकार पट्टा और जनमन आवास जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. सरोधी में बैगा समाज के परिवारों को मिले लाभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

सरोधी गांव के लिए सीएम की घोषणाएं

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरोधी और आसपास के गांवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं. इनमें पंचायत भवन, स्कूल भवन, पीडीएस गोदाम, नई सड़कें, पुल-पुलिया, 108 एम्बुलेंस और 33 केवी विद्युत सब स्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.