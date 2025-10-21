ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह ग्राम बगिया में परिवार संग मनाई दीपावली, कहा- छत्तीसगढ़ पर बनी रहे मां लक्ष्मी की कृपा

सीएम साय ने मां लक्ष्मी से प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की.

HAPPY DIWALI 2025
जशपुर में सीएम की दिवाली (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अपने गृह ग्राम बगिया में परिवार के साथ पारंपरिक उत्साह और उल्लास के बीच दीपावली का पर्व मनाया. मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में दीपों की रोशनी और खुशियों के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने अपने परिवार सहित प्रदेश की जनता के सुख-समृद्धि की कामना की.

बगिया में सीएम की दीपावली: इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे. सभी ने दीप प्रज्ज्वलित कर माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की और प्रदेश की शांति, सद्भाव और विकास के लिए प्रार्थना की. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली खुशियों और प्रकाश का त्योहार है. यह अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने का सुंदर अवसर देता है.

जशपुर में सीएम की दिवाली (ETV Bharat Chhattisgarh)

दीपावली पर सीएम साय का संदेश: सीएम ने आगे कहा "दीपावली का पर्व केवल घरों में दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने विचारों और जीवन में भी सकारात्मकता और प्रकाश फैलाने का संदेश देता है. मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि इस पावन पर्व पर आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को और मजबूत करें."

मुख्यमंत्री साय ने अपने परिवार के साथ इस पर्व को खास बनाने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दीपावली हमें यह सिखाती है कि जैसे दीपक छोटा होकर भी अंधकार मिटाता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास खुशियां और उम्मीद की रोशनी फैलानी चाहिए.

दीपावली पर परिवार संग पटाखे जलाते सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

जशपुर के बगिया गांव में दीपावली का उत्साह: जशपुर जिले के बगिया ग्राम में मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहा. ग्रामीणों ने भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनके साथ इस पारंपरिक पर्व की खुशियों को साझा किया.

बगिया जशपुर में सीएम ने मनाई दिवाली (ETV Bharat Chhattisgarh)
