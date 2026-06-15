हर बच्चे तक पहुंचे शिक्षा की रोशनी, शाला प्रवेश उत्सव को जनआंदोलन बनाने सीएम साय की अपील
सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शिक्षा के प्रसार की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 8:15 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. 16 से 27 जून तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बालक-बालिका नियमित रूप से विद्यालय पहुंचे.
शिक्षा से वंचित न रहे कोई बच्चा-सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जिला पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर बच्चा स्कूल से जुड़े.
ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में पहुंचकर ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके नामांकन के लिए प्रेरित करने की अपील की है, जो अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. उनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से यह अभियान जनआंदोलन का रूप लेगा.
प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों के जरिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार किया जा रहा है. वहीं वर्ष 2026 से 150 विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित किए जाएंगे. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों को आधुनिक और तकनीक-संपन्न बनाया जा रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
किताब, ड्रेस, भोजन और साइकिल की सुविधा
राज्य सरकार विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और बालिकाओं के लिए सरस्वती साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न होने देना है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया है कि जनप्रतिनिधियों और समाज की सक्रिय भागीदारी से शाला प्रवेश उत्सव सफल होगा. इसके साथ ही प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाने का लक्ष्य साकार किया जा सकेगा.