ETV Bharat / state

बिलासपुर में करीब 27 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, सूरजपुर दौरे पर भी पहुंचे CM साय

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रिवर-व्यू स्थित अटल परिसर के उद्घाटन समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया. सूरजपुर में भक्तमाता कर्मा जयंती महोत्सव में शामिल हुए.

Vishnu Dev Sai Bilaspur
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को सूरजपुर और बिलासपुर दौरे पर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 29, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर/सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को सूरजपुर और बिलासपुर दौरे पर रहे. कई कार्यक्रमों में भाग लेकर सामाजिक और विकासात्मक कार्यों को बल दिया. सूरजपुर में उन्होंने भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव में शामिल होकर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जबकि बिलासपुर में उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.

बिलासपुर में लोकार्पण-भूमिपूजन

बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने रिवर व्यू स्थित अटल परिसर का उद्घाटन किया. कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई और इसके बाद शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ. उन्होंने 12.43 करोड़ रुपये के भवनों और अटल परिसर सहित कई भवनों का उद्घाटन किया. इसके अलावा 14.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया. बिलासपुर में इमलीपारा का 10 करोड़ का कॉम्प्लेक्स, मराठी कन्या शाला में नया फ्लोर और रक्षित आरक्षी केंद्र का भी उद्घाटन किया गया.

बिलासपुर में सीएम साय ने अटल जी को किया नमन (ETV BHARAT)

बिलासपुर में सीएम ने अटल जी को किया नमन

सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में सभा को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कवि, साहित्यकार और प्रखर राजनेता थे, उन्होंने अपने वादे के अनुरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया. अटल जी की प्रतिमा उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व से प्रेरणा एवं स्मृतियों को सहेजने की पहल है. छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के कारण इसका तेजी से विकास हो रहा है, हमने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण का निर्णय लिया है.पिछले 25 दिसंबर को 115 निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण किया गया. 26 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों से निश्चित रूप से जिले की तस्वीर बदलेगी.हमारी सरकार बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के संकल्पित है.

पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी है जिसका प्रभाव पूरे विश्व सहित हमारे देश में भी पड़ा है. हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण हम सुरक्षित हैं. हमारे देश की विदेश नीति अच्छी है, आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए विचार विमर्श कर कार्य योजना बनाई गई. मैं आम जनों से अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की अपील करता हूं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, और बिलासपुर महापौर पूजा विधानी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे. कुल मिलाकर शहर को 26.93 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली, जिससे बिलासपुर के नागरिकों के जीवन और शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.

सूरजपुर दौरे पर भी पहुंचे CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर के कर्मा चौक में सीएम ने की पूजा

सूरजपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव में शहर के लोग उत्सव के रंग में रंगे नजर आए. मुख्यमंत्री ने सूरजपुर रिंग रोड स्थित भक्त माता कर्मा चौक पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और माँ कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग शामिल हुए और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और राजेश अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे.

सूरजपुर में सीएम ने किए कई ऐलान

मुख्यमंत्री ने साहू समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज ने हमेशा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने घोषणा की कि साहू समाज के भवन और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 75 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. इस घोषणा से समाजजनों में उत्साह देखने को मिला. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के सहयोग से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा.

रामनवमी: 25 वर्षों की परंपरा निभाने बगिया पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, श्रीरामनवमी महायज्ञ में हुए शामिल
माता कर्मा जयंती महोत्सव: आयोजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रुप
छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के खाते में आए पैसे, CM ने करीब 5 लाख मजदूरों को ट्रांसफर किए करीब 500 करोड़

TAGGED:

SAHU COMMUNITY DEVELOPMENT
CHHATTISGARH CM VISIT
बिलासपुर दौरे पर CM साय
सूरजपुर दौरे पर CM साय
VISHNU DEV SAI BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.