दुर्ग में हल्बा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए CM साय, कोचिंग और छात्रावास के लिए 50 लाख का ऐलान

गिनाई उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है. उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है. राज्य में अब तक 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, जो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है.

दुर्ग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री साय ने अपने दौरे की शुरुआत गोकुल नगर दुर्ग स्थित हल्बा शक्ति स्थल से की. यहां वे हल्बा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां समाज के लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया.

उद्योग और नई नीति पर सीएम का जोर: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्सटाइल जैसे आधुनिक उद्योगों में भी आगे बढ़ रहा है. नई उद्योग नीति के तहत निवेशकों और स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के युवक-युवतियों से इन नए उद्योगों में आगे आने की अपील की.

50 लाख रुपए की बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री ने हल्बा समाज के लिए कोचिंग और छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 50 लाख रुपए की घोषणा की. उन्होंने समाज की सराहना करते हुए कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि यहां धर्मांतरण नहीं हुआ है. साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा में भी होंगे शामिल: मुख्यमंत्री साय आज दुर्ग में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे जयंती स्टेडियम ग्राउंड में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में भाग लेंगे. दोपहर 3 बजे वे पंत स्टेडियम, सेक्टर-1 स्थित वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचेंगे.

वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह शाम भी 4 बजे जयंती स्टेडियम भिलाई में धीरेंद्र शास्त्री के हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद 5:15 बजे वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.