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जशपुर में विकास, शिक्षा और आधुनिक कृषि को मिली नई गति, सीएम साय ने किसानों को दी सौगात

भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता. किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने की अपील करता हूं. किसान खेती किसानी में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें. इससे उनकी आय बढ़ेगी और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने इस अवसर पर महिला किसानों के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. उसके बाद सीएम ने सलियाटोली में निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण किया और जिले की अभिनव शैक्षणिक पहल जश लर्न का जिला स्तरीय शुभारंभ भी किया.

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर के दौरे पर रहे. उन्होंने कृषि, शिक्षा और तकनीकी इनोवेशन से जुड़े कई योजनाओं पर प्रकाश डाला. सीएम साय ने कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में आयोजित जैविक किसान मेला एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला में हिस्सा लिया. उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और बेहतर फसल चयन अपनाने का संदेश दिया.

किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुनकुरी कृषि महाविद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की. कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, ड्रोन तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्रों, पशुपालन, मत्स्य पालन और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए किसानों को जैविक विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए. उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को कम लागत और बेहतर उत्पादन का उपयोगी विकल्प बताया. कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण ड्रोन प्रदर्शन और जीवंत कृषि प्रदर्शनी रही. ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा छिड़काव का प्रदर्शन किया गया, जिससे किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा. साथ ही जैविक खेती, कृषि नवाचार, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई.

जशपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

किसानों को किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने किसान प्रतियोगिता के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया. मनोरा के ग्राम खोंगा के किसान महेश सिंह को जैविक खेती के लिए सम्मान मिला. इनके अलावा लाखाझार के किसान सुखराम को 33 किलोग्राम वजन का कटहल उत्पादन करने के लिए पुरस्कार मिला. इनके अलावा ठेठेटांगर के किसान विजय भूषण को ढाई किलोग्राम वजन का आम उत्पादन करने के लिए सम्मानित किया गया. स्वामित्व योजना के तहत कृषक गुप्तेश्वर को भूमि पट्टा भी प्रदान किया गया. जिले में औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और सेमिना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के बीच मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अनुबंध किया गया. इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलने और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है.

छात्राओं से बात करते सीएम साय (ETV BHARAT)

राज्य सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदने की व्यवस्था लागू की गई है. किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा लंबित बोनस का भुगतान भी किया गया है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

नालंदा परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण (ETV BHARAT)

कृषि के क्षेत्र में जशपुर का हो रहा विकास

सीएम साय ने बगिया दाबयुक्त सिंचाई योजना का उल्लेख किया. इसे लेकर उन्होंने कहा कि लगभग 119 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से 14 गांवों के करीब 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए देश के चयनित 100 जिलों में जशपुर भी शामिल है, जिससे जिले के कृषि विकास को नई गति मिलेगी.

सीएम साय ने ड्रोन दीदी अभियान का किया जिक्र

महिला सशक्तिकरण और तकनीकी कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी अभियान के तहत महिला कृषकों के पांच सदस्यीय दल को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए रायपुर रवाना किया. उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक खेती-किसानी में नई क्रांति ला रही है. इसके माध्यम से उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है, जिससे लागत घटती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है.

प्रशिक्षित महिला किसान भविष्य में अपने क्षेत्रों में अन्य किसानों को भी आधुनिक तकनीक आधारित खेती के लिए प्रेरित करेंगी. प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को ड्रोन संचालन, रखरखाव, सुरक्षा मानकों और कृषि उपयोग की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास और विकसित कृषि की परिकल्पना अधूरी है-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जशपुर को सीएम ने दी सौगात

कृषि कार्यक्रमों के साथ मुख्यमंत्री ने कुनकुरी के सलियाटोली ग्राम में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन 250 सीटर नालंदा परिसर का निरीक्षण भी किया. उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर जिले के युवाओं को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. अत्याधुनिक नालंदा परिसर में 24 घंटे अध्ययन की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी, वाई-फाई ज़ोन, ऑक्सी रीडिंग ज़ोन, इंडोर और आउटडोर स्टडी स्पेस की सुविधा रहेगी. इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की 50 हजार से अधिक पुस्तकें, आरएफआईडी आधारित प्रवेश प्रणाली और बायोमेट्रिक प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. परिसर को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा तथा यहां यूथ टावर, स्पोर्ट्स कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम और हेल्थ ज़ोन भी विकसित किए जाएंगे.

जश लर्न की शुरुआत

शिक्षा के क्षेत्र में जिले की अभिनव पहल जश लर्न का भी मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय शुभारंभ किया. फरसाबहार विकासखंड में सफल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित इस कार्यक्रम को अब पूरे जिले में विस्तार दिया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को मजबूत बनाना तथा शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है. सीएम साय ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं से बात भी की. इसके अलावा जश लर्न से जुड़े प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.



