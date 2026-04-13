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जब मुख्यमंत्री ने चश्मा पहनाकर लौटाई 'रोशनी', कृत्रिम पैर देकर दी नई जिंदगी, सुकमा में विश्वास और बदलाव के दिन

CM साय ने कहा, सुकमा जो कभी नक्सलवाद की छाया में सिमटा हुआ था, आज विकास-विश्वास की रोशनी में आगे बढ़ रहा है.

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जब मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से पहनाया चश्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 8:34 PM IST

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सुकमा: बस्तर के सुदूर अंचल सुकमा में सोमवार का दिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता और बदलाव की मिसाल बन गया. विष्णुदेव साय जब मिनी स्टेडियम पहुंचे, तो वहां मौजूद हर चेहरे पर उम्मीद साफ नजर आ रही थी और दिन के अंत तक यह उम्मीद विश्वास में बदल चुकी थी. मुख्यमंत्री ने मिनी स्टेडियम में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया. वे हर स्टॉल पर रुके, लोगों से सीधे बात की, उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान भी दिया. इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी खत्म होती दिखी.

सुकमा दौरे पर मुख्यमंत्री साय, किया कई विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से पहनाया चश्मा

स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर भावुक पल भी दिखा. मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा चुके बुजुर्गों और जरूरतमंदों को जब मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से चश्मा पहनाया, तो कई आंखें नम हो गईं. यह सिर्फ चश्मा नहीं था, बल्कि उन धुंधली होती जिंदगी में फिर से उजाला लौटाने की कोशिश थी. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और बस्तर सांसद महेश कश्यप भी इस मानवीय पहल में शामिल हुए. मरीजों को दवाइयां, आई ड्रॉप और साल-श्रीफल देकर सम्मानित किया गया यह सम्मान उनके जीवन के संघर्षों को स्वीकार करने जैसा था.

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सुकमा में CM साय ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 और पंचायत टीबी मुक्त

मुख्यमंत्री ने 3 टीबी मरीजों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना और उन्हें फूड बास्केट प्रदान किया. वहीं 7 पंचायतों को टीबी मुक्त होने पर प्रमाण पत्र और गांधीजी की प्रतिमा भेंट की गई. अधिकारियों ने बताया कि अब तक जिले की 28 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं यह सुनकर मुख्यमंत्री ने पूरे स्वास्थ्य अमले की सराहना की.

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4 व्हीलचेयर और 3 ट्राइसिकल भी वितरित किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कृत्रिम पैर बनकर लौटी उम्मीद की राह

समाज कल्याण विभाग के स्टॉल से भी एक अच्छा दृश्य सामने आया. नक्सल हिंसा में आईईडी ब्लास्ट के कारण अपने पैर गंवा चुके 5 लोगों को मुख्यमंत्री ने कृत्रिम पैर प्रदान किए. इसके बाद हितग्राही अपने नए पैरों पर खड़े हुए. यह सिर्फ एक उपकरण नहीं था यह उन जिंदगियों को फिर से चलने का हौसला देने का प्रयास था, जो कभी हिंसा की वजह से थम गई थीं. इसके साथ ही 4 व्हीलचेयर और 3 ट्राइसिकल भी वितरित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ताकत मिली.

करोड़पति दीदी बनने के देखें सपना- CM

एनआरएलएम स्टॉल में मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब लखपति दीदी से आगे बढ़कर करोड़पति दीदी बनने का सपना देखें. यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त सोच है. महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए कैसे छोटे-छोटे प्रयासों से वे आज अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है.

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आदिवासी विकास विभाग के स्टॉल में 15 वनाधिकार पत्र वितरित किए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकार से सम्मान तक, वनाधिकार पत्र और आवास की चाबी

आदिवासी विकास विभाग के स्टॉल में 15 वनाधिकार पत्र वितरित किए गए. यह कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आदिवासी परिवारों के अधिकार और सम्मान की पहचान है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को घर की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र भी दिए गए. जब एक महिला ने अपने नए घर की चाबी हाथ में ली, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह वर्षों के संघर्ष की जीत का प्रतीक थी.

बंदूक से किताब तक का सफर

मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल के पास संचालित पुनर्वास केंद्र का भी दौरा किया. यहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने कभी बंदूक का रास्ता चुना था, लेकिन अब समाज की मुख्यधारा में लौटकर नया जीवन शुरू कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तक 2392 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 361 लोग पुनर्वासित होकर नया जीवन जी रहे हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को घर की चाबी दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

300 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग

राजमिस्त्री, सिलाई, कृषि और ड्राइविंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षण लेकर आत्मसमर्पित नक्सली अब आत्मनिर्भर बन रहे. 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 313 युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा है. 107 लोगों को मोबाइल फोन भी दिए गए हैं, जिससे वे आधुनिक दुनिया से जुड़ सकें. मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं को राजमिस्त्री किट और मोबाइल वितरित किए, वहीं बारसे बुधरा को शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र देकर एक नई शुरुआत का अवसर दिया.

नक्सल पीड़ितों को मिला सहारा, युवाओं को मिला रोजगार

कार्यक्रम में नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को भी राहत दी गई. 20 लोगों को पुलिस विभाग में और 95 को जिला प्रशासन में अनुकंपा नियुक्ति दी गई. इसके अलावा 12 अन्य लोगों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए. शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव-शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिससे युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का मौका मिला.

अटल आरोग्य लैब: स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति

जिला चिकित्सालय सुकमा में मुख्यमंत्री ने अटल आरोग्य लैब का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया. यह लैब स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति साबित होने जा रही है. अब राज्य के 1046 अस्पतालों में 133 प्रकार की जांच मुफ्त होगी और रिपोर्ट SMS या व्हाट्सऐप के जरिए मिलेगी. यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों के लिए काफी मददगार है. जहां अब उन्हें इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

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CM साय ने कई स्टॉल का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इमली से आत्मनिर्भरता की कहानी

इस दौरान ‘दंडकारण्य फूड्स’ इमली प्रसंस्करण इकाई का भी लोकार्पण किया गया. अब बस्तर की इमली सिर्फ कच्चा उत्पाद नहीं रहेगी, बल्कि पेस्ट और सॉस जैसे उत्पादों के रूप में बाजार में पहुंचेगी. इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार और बेहतर आय के अवसर मिलेंगे.

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स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह सुकमा में यह दिन सिर्फ योजनाओं के हितग्राहियों को वितरण का नहीं बल्कि विश्वास और बदलाव का रहा.

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