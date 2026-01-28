ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक का सीएम साय ने किया अनावरण, बलिदान की शौर्यगाथा का चित्रण

छत्तीसगढ़ में अब पदक बोलेगा बलिदान की कहानी, सीएम साय ने रजत जयंती पदक का किया अनावरण

Published : January 28, 2026 at 8:05 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस बल के 25 वर्षों के संघर्ष, शौर्य और बलिदान की कहानी अब एक पदक के जरिए हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक का अनावरण किया है. इस पदक में साल वृक्ष और पहाड़ी मैना के चिन्ह अंकित हैं.

गणतंत्र दिवस की घोषणा, अब धरातल पर उतरी

26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य पुलिस बल को रजत जयंती पदक देने की घोषणा की थी. सरकार ने इस घोषणा पर तुरंत अमल करते हुए आज औपचारिक रूप से इस पदक का विमोचन कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उन हजारों पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया.

Chhattisgarh Police Silver Jubilee Medal
छत्तीसगढ़ पुलिस का रजत जयंती पदक (ETV BHARAT)

यह पदक प्रदेश की सुरक्षा में लगे जवानों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की जीवंत पहचान है. यह पदक सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि बस्तर से सरगुजा तक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए लड़े गए संघर्षों की प्रतीकात्मक कहानी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Hill Myna On Medal
छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक में पहाड़ी मैना (ETV BHARAT)

25 वर्षों के संघर्ष, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की कहानी

इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से बीते 25 वर्षों में पुलिस बल ने न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि नक्सल विरोधी अभियानों में भी असाधारण साहस का परिचय दिया. कई जवानों ने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी. यह पदक उन सभी बलिदानों को हमेशा याद रखने का प्रतीक बनेगा.

CM Sai and Deputy CM Vijay Sharma
सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

"छत्तीसगढ़ की माटी और संस्कृति से जुड़ा पदक"

मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती पदक को छत्तीसगढ़ की पहचान और परंपरा के अनुरूप डिजाइन किया गया है. यह पदक गोल आकार का और चांदी के रंग का होगा. इसके अग्र भाग में साल वृक्ष और पीछे के भाग में पहाड़ी मैना का उभरा हुआ चित्र अंकित रहेगा, जिसे रिबन के साथ वर्दी के बाईं ओर धारण किया जाएगा.

वीरता पदकों की श्रृंखला में मिलेगा सम्मानित स्थान

यह पदक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीरता पदक, राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के बाद वरीयता क्रम में लगाया जाएगा. इससे छत्तीसगढ़ पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ेगा.

साल वृक्ष और पहाड़ी मैना का गहरा संदेश

पदक में अंकित साल वृक्ष मजबूती, धैर्य, संरक्षण और दृढ़ता का प्रतीक है, जो बस्तर और सरगुजा अंचल में विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है. वहीं पहाड़ी मैना सतर्कता, निडरता, संवाद और टीम भावना का प्रतीक है. ये दोनों चिन्ह मिलकर छत्तीसगढ़ पुलिस के चरित्र और कार्यसंस्कृति को दर्शाते हैं.

सुरक्षा बलों का सम्मान सर्वोपरि

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, डीजीपी अरुण देव गौतम समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस और सुरक्षा बलों का सम्मान और मनोबल बढ़ाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. छत्तीसगढ़ पुलिस का रजत जयंती पदक अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि वह प्रतीक बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि कैसे इस राज्य की शांति के लिए जवानों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया.

CM VISHNU DEO SAI
छत्तीसगढ़ पुलिस
साल वृक्ष और पहाड़ी मैना
वीरता पदक
CG POLICE SILVER JUBILEE MEDAL

