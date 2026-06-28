ETV Bharat / state

संविधान की हत्या से 'सम्मान राशि' तक, आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर सीएम साय का सियासी अटैक

आपातकाल स्मृति दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोला है.

Emergency Remembrance Day
आपातकाल स्मृति दिवस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 6:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दीनदयाल ऑडिटोरियम रविवार को सिर्फ लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का मंच नहीं रहा,बल्कि कांग्रेस पर सियासी हमलों का भी केंद्र बन गया. आपातकाल स्मृति दिवस के मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 51 साल पहले पूरे देश को जेल बना दिया गया था. कांग्रेस पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान किया. सीएम साय और रमन सिंह ने पिछली कांग्रेस सरकार पर सम्मान राशि बंद करने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया.

रमन सिंह ने खोला इमरजेंसी का काला अध्याय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था. उन्होंने कहा कि आज से 51 साल पहले पूरे देश को जेल बना दिया गया था. लोगों की आवाज दबा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए संविधान में संशोधन कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का काम किया. उन्होंने कहा कि यह दिन लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों की कुर्बानी को याद करने का दिन है.

कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की हत्या-सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इतिहास को कभी नहीं भुलाया जा सकता और नई पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई जाननी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता जैसी पहल युवाओं को उस दौर की वास्तविकता से परिचित कराएगी.

इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की और कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया. आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे और पूरे देश में भय का माहौल बना दिया गया था. लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष की वजह से ही लोकतंत्र दोबारा मजबूत होकर खड़ा हुआ- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सम्मान राशि पर भी कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि देने की शुरुआत डॉ. रमन सिंह की सरकार ने की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही न केवल योजना को फिर शुरू किया बल्कि पांच वर्षों की लंबित सम्मान राशि भी एक साथ लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया.

लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले आयोजित इस समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने मौजूद रहे. इनकी मौजूदगी में लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया. वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का योगदान देश कभी नहीं भूल सकता.

"इतिहास भूलेंगे तो फिर खतरे में पड़ेगा लोकतंत्र"

कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल का दौर सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की सीख भी है. इसलिए आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की सच्चाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराना जरूरी है, ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर कभी ऐसा संकट न आए.

आपातकाल स्मृति दिवस का मंच लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के साथ-साथ भाजपा के कांग्रेस पर सबसे आक्रामक राजनीतिक हमलों का भी मंच बन गया. संविधान, लोकतंत्र, सम्मान राशि और इमरजेंसी के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. आपातकाल पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है.

पेपर लीक को लेकर NSUI का केंद्र सरकार पर हमला, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष बोले- NTA को बैन किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान दें इस्तीफा

सरस्वती साइकिल योजना: राजनांदगांव की 6100 बेटियों को मिलेगी साइकिल, स्पेस लैब और प्लेनिटोरियम का शुभारंभ

TAGGED:

CM VISHNU DEO SAI
CONGRESS ON EMERGENCY
आपातकाल स्मृति दिवस
रमन सिंह
CM SAI TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.