झीरम के फैसले पर सीएम साय का कांग्रेस पर वार, बघेल के पंजाब प्रभार से हटने पर भी साधा निशाना
झीरम नरसंहार में कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज है. सीएम ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2026 at 6:13 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. बिलासपुर रवाना होने से पहले सीएम ने रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बात की है. सीएम साय ने झीरम घाटी मामले में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया. इसके अलावा सीएम ने भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से हटाए जाने पर भी निशाना साधा.
NIA ने 100 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए- सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने झीरम घाटी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी. उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी. उन्होंने कहा कि NIA ने करीब 13 वर्षों तक मामले में सुनवाई की और 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए. उसके बाद कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. हालांकि दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला 16 तारीख को NIA कोर्ट करेगा. 13 साल तक इसकी सुनवाई हुई. उसके बाद फैसला आया है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
भूपेश बघेल पर सीएम साय का निशाना
झीरम के बाद मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली की तुलना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से की. साथ ही भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से हटाए जाने को लेकर कहा कि पंजाब में उनके खिलाफ विरोध हुआ था और शायद इसी का नतीजा है कि उनका प्रभार बदल दिया गया.
झीरम मामले में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर सियासत पहले से गरम है. अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.