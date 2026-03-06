ETV Bharat / state

मंत्रालय में CM साय ने ली PWD की समीक्षा बैठक, कहा- सड़क निर्माण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

अधिकारियों को निर्माण के दौरान ही फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. लापरवाही पर कार्रवाई और ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होंगे.

मंत्रालय में CM साय ने ली PWD की समीक्षा बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. अगर कहीं भी खराब निर्माण पाया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जिम्मेदार ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.

निर्माण के दौरान ही होगा निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क बनने के बाद नहीं, बल्कि निर्माण के दौरान ही नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण किया जाए. उन्होंने कहा कि सड़कें आम लोगों की सुविधा से जुड़ी होती हैं और खराब सड़कें सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं.

CM साय ने कहा- सड़क निर्माण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बागबहार–कोतबा सड़क की खराब स्थिति पर नाराजगी

बैठक में बागबहार–कोतबा सड़क की खराब हालत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह सड़क कुछ साल पहले ही बनी थी, लेकिन जल्दी खराब हो गई. मुख्यमंत्री ने निर्माण में हुई कमियों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

टेंडर से काम मिलने तक तय होगी समय-सीमा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के टेंडर जारी होने से लेकर काम आवंटित होने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कई ठेकेदार बहुत कम दर पर टेंडर ले लेते हैं और बाद में काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते. ऐसे मामलों में ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में सड़क निर्माण की बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए और जरूरत के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए. साथ ही टेंडर और डीपीआर जैसे तकनीकी कामों के लिए अलग इकाई बनाने पर भी विचार करने को कहा.

बरसात में कटने वाले 300 गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के करीब 300 गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दौरान संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन गांवों को सड़क और पुल-पुलिया बनाकर प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो.

कई बड़ी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. इनमें मनेंद्रगढ़–सूरजपुर–अंबिकापुर–पत्थलगांव–कुनकुरी–जशपुर–झारखंड सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-43 सहित कई मार्ग शामिल हैं.

आधुनिक डिजाइन से बनेंगे शासकीय भवन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी भवनों के डिजाइन पुराने और एक जैसे लगते हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि अब भवनों का निर्माण आधुनिक डिजाइन और नई तकनीक के आधार पर किया जाए और जमीन के बेहतर उपयोग के लिए वर्टिकल निर्माण को बढ़ावा दिया जाए.

सड़कों के गड्ढों की जानकारी के लिए बनेगा सिस्टम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे सड़कों में बनने वाले गड्ढों की जानकारी तुरंत मिल सके और उन्हें जल्द ठीक किया जा सके.

