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राहुल अपने गिरेबान में झांके, सीएम साय की नसीहत, धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और सीजीपीएससी घोटाले का आरोप

मुख्यमंत्री साय बोले- धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नैतिक आधार पर दिया गया त्यागपत्र भाजपा की कार्यसंस्कृति का उदाहरण, कांग्रेस करे आत्मचिंतन

CM Vishnu Deo Sai statement
राहुल अपने गिरेबान में झांके, सीएम साय की नसीहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 4:54 PM IST

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रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान और कांग्रेस के इतिहास में झांकना चाहिए. मुख्यमंत्री ने भाजपा की राजनीति को सिद्धांत, नैतिकता और जवाबदेही पर आधारित बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नैतिक आधार पर दिए गए इस्तीफे का जिक्र किया. वहीं कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सीजीपीएससी घोटाले के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री साय बोले- धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक आधार पर दिया त्यागपत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहुल गांधी को अपने इतिहास में झांकने की नसीहत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. राहुल गांधी अपनी कथनी और करनी के कारण देश के लोगों का विश्वास लगातार खोते जा रहे हैं और उनकी राजनीतिक जमीन लगातार सिकुड़ रही है. उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा की राजनीतिक संस्कृति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी राजनीति में विश्वास रखने वाला दल है. भाजपा सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि जनता और राष्ट्र की सेवा का माध्यम मानती है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नैतिक आधार पर दिया गया त्यागपत्र भाजपा की कार्यसंस्कृति का उदाहरण है. भाजपा में पद से बड़ा सिद्धांत होता है और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही स्वीकार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में यही फर्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक संस्कृति और कांग्रेस की कार्यशैली में मूलभूत अंतर है. भाजपा सिद्धांतों, नैतिकता और जवाबदेही के आधार पर निर्णय लेती है, जबकि कांग्रेस का इतिहास सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों की अनदेखी से भरा पड़ा है.

कांग्रेस सरकार में सीजीपीएससी घोटाले

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया गया. सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने प्रतिभाशाली युवाओं का भरोसा तोड़ दिया और पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई.

मोदी की गारंटी पूरी, सीबीआई कर रही जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर सीजीपीएससी मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. सरकार ने अपना संकल्प निभाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी. अब जांच आगे बढ़ रही है और तत्कालीन अध्यक्ष सहित अन्य दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कानून से ऊपर कोई नहीं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. कानून से ऊपर कोई नहीं है. सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिद्धांत, नैतिकता और जवाबदेही की राजनीति करती है. धर्मेंद्र प्रधान के नैतिक आधार पर दिए गए इस्तीफे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में पद से बड़ा सिद्धांत है, जबकि कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा रहा है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीजीपीएससी मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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