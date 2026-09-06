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बिलासपुर से बांग्लादेशी लोगों की गिरफ्तारी, जांच के बाद होगी डिपोर्ट की कार्रवाई- सीएम साय

सीएम साय ने कहा कि कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. दो अलग अलग मामलो में इनको पकड़ा गया है. अभी सभी को डिटेंशन सेंटर रायपुर में रखा गया है. अभी उनका परीक्षण होगा और यह प्रूफ हो जाएगा कि वह बांग्लादेशी है तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. सिरगिट्टी और तारबहार क्षेत्र से बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रविवार को बिलासपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने तीजा तिहार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. सीएम ने बिलासपुर में बांग्लादेशी लोगों की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सभी लोगों की जांच की जा रही है. जांच में आरोप सही पाए गए तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा.

बिलासपुर दौरे पर सीएम साय (ETV BHARAT)

झीरम मामले पर बोले सीएम

सीएम साय ने कहा कि झीरम कांड में एनआईए का कोर्ट की तरफ से फैसला आया है. यह केस 13 साल तक चला. 100 से ज्यादा गवाही कोर्ट ने सुनी है. उसके बाद 10 लोगों कोर्ट ने दोषी पाया है. 16 सितंबर को क्या सजा होगी यह कोर्ट डिसीजन करेगा.

हम लोग को भी दुख है कि इस हमले में कई विपक्षी नेता और आमजन मारे गए. लेकिन इस केस में विपक्षी लोग बोलते थे. वे लोग पांच साल सरकार में भी रहे. वे कहते थे कि हम लोग सब लोग सबूत जेब में लेकर घूमते हैं. तो उनको अपना सबूत एनआईए के समक्ष रखना था. आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो ब्लेम लगाते हैं कि निर्णय समुचित नहीं है. कोर्ट के निर्णय का उनको स्वागत करना चाहिए- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय तीजा तिहार कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने बेलतरा महोत्सव के आयोजन के लिए 30 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिल्हा विकासखंड के ग्राम चोरहादेवरी का नाम बदलकर राम देवरी करने की घोषणा भी की है.

