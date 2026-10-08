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SIR विवाद के बीच CM साय का बयान- निर्वाचन आयोग ने रख दिया है अपना पक्ष, इसमें कुछ बचा नहीं, कांग्रेस को झूठ फैलाने की आदत

SIR विवाद के बीच CM साय का बयान- निर्वाचन आयोग ने रख दिया है अपना पक्ष, इसमें कुछ बचा नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: SIR के मुद्दे पर पूरे देश में चल रहे विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है. निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी निर्वाचन आयुक्तों ने इसमें अपना पक्ष रखा है अब इसमें किसी तरह की कोई विरोध या विवाद की बात बची नहीं है.

SIR विवाद के बीच CM साय का बयान- कांग्रेस को झूठ फैलाने की आदत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कोई शंका का अवसर नहीं- सीएम यह पूछे जाने पर कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होना है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आयुक्त वगैरह सब लोग साथ में मिलकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं उसके बाद कोई शंका का अवसर बचता ही नहीं है.