SIR विवाद के बीच CM साय का बयान- निर्वाचन आयोग ने रख दिया है अपना पक्ष, इसमें कुछ बचा नहीं, कांग्रेस को झूठ फैलाने की आदत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं, कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 8:30 PM IST
रायपुर: SIR के मुद्दे पर पूरे देश में चल रहे विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है. निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी निर्वाचन आयुक्तों ने इसमें अपना पक्ष रखा है अब इसमें किसी तरह की कोई विरोध या विवाद की बात बची नहीं है.
कोई शंका का अवसर नहीं- सीएम
यह पूछे जाने पर कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है और 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होना है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आयुक्त वगैरह सब लोग साथ में मिलकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं उसके बाद कोई शंका का अवसर बचता ही नहीं है.
कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बार-बार कह चुके हैं कि कांग्रेस अपना विश्वास जनता के बीच खो चुकी है. चुनाव में हार से बौखलाए हुए हैं, जब वह हार जाते हैं तो कभी EVM पर कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं. लेकिन जब इस EVM से उनके सांसद विधायक जीते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है. तो इस तरह से किया जाने वाला काम देश की जनता पूरी तरह से समझ गई है.
रायपुर में भी हुआ प्रदर्शन
आपको बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध हो रहा है. इस क्रम में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने 8 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था. कांग्रेस के तरफ से लगातार SIR के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा विरोध कैंपेन लॉन्च कर रखा है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर SIR के विरोध को लेकर ही मार्च किया था.