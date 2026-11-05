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जशपुर के 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग, CM साय ने शुरू की कौशल विकास की पहल, MoU भी किया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुरू की कौशल विकास की पहल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: जिले के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में युवा रोजगार कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के सभी 8 विकासखंडों के करीब 15 हजार युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन दिया जाएगा.

MoU भी किया गया इस मौके पर जिला प्रशासन और वाधवानी फाउंडेशन के बीच तीन साल के लिए एमओयू भी किया गया. कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के सहयोग से स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क (SDN Trust) के माध्यम से होगा. इसका उद्देश्य युवाओं को केवल किताबी शिक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें नौकरी, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करना है.

आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है. युवाओं के पास कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान के साथ संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास तथा व्यावहारिक कार्यक्षमता भी होनी चाहिए. राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और समय की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. जशपुर जैसे जनजातीय बहुल और दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को भी आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना जरूरी है.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक युवा को लगभग 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा. युवाओं को 1800 से अधिक करियर विकल्पों की जानकारी देकर उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार भविष्य की राह चुनने में मदद की जाएगी. खास बात यह है कि करियर चयन से लेकर नौकरी की तैयारी तक पूरी प्रक्रिया में निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. नौवीं से कॉलेज और आईटीआई तक पहुंचेगा कार्यक्रम इस योजना को जिले के स्कूलों, महाविद्यालयों, आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण मिलेगा. कॉलेज के विद्यार्थियों को नौकरी और उद्यमिता के लिए तैयार किया जाएगा. वहीं आईटीआई एवं तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को अपने ट्रेड से जुड़े ज्ञान के साथ सॉफ्ट स्किल्स और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी. एआई और कंप्यूटर की बारीकियां भी सीखेंगे युवा बदलते दौर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कंप्यूटर ज्ञान, संवाद एवं पारस्परिक व्यवहार, कार्य उत्पादकता और व्यावसायिक दक्षता जैसे विषय शामिल किए गए हैं. इसके अलावा युवाओं को वित्तीय साक्षरता, स्टार्टअप और अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी. नौकरी की तैयारी के लिए रिज्यूमे तैयार करना, मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू देने का तरीका भी सिखाया जाएगा. नौकरी के साथ खुद का व्यवसाय शुरू करने में भी मिलेगी मदद