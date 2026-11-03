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नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ में मना राज्योत्सव, मोदी की गारंटी हो रही पूरी, विकसित राज्य बनाने का संकल्प- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )

रायपुर: सशक्त नारी, युवा उड़ान की थीम पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन हो गया. समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की माटी की महक, लोकजीवन के रंग और विकास की उपलब्धियों को दर्शाया गया. एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ था. कुल तीन दिनों तक यह आयोजन चला और मंगलवार को इसका समापन हो गया. समापन समारोह में सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया.