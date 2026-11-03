नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ में मना राज्योत्सव, मोदी की गारंटी हो रही पूरी, विकसित राज्य बनाने का संकल्प- सीएम साय
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव का समापन हो गया. सीएम साय ने मोदी की गारंटी पूरी होने की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 10:53 PM IST
रायपुर: सशक्त नारी, युवा उड़ान की थीम पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन हो गया. समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की माटी की महक, लोकजीवन के रंग और विकास की उपलब्धियों को दर्शाया गया. एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ था. कुल तीन दिनों तक यह आयोजन चला और मंगलवार को इसका समापन हो गया. समापन समारोह में सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया.
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ का सपना हुआ साकार- सीएम साय
सीएम साय ने कहा कि इस साल राज्योत्सव का विशेष महत्व है. हम पहली बार नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं. सभी को लगता था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद कभी खत्म होगा या नहीं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी तो यह सच हुआ. गृहमंत्री ने तिथि घोषित की और नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ से खात्मा हुआ. जहां पहले कोई जाता नहीं था, वहां जाकर हमारे देश के गृहमंत्री ने जवानों और ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया. जवानों के शौर्य और जोश से नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ से मिट सका.
अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से पूरा देश नक्सलमुक्त हुआ है. हम आज नक्समुक्त वातावरण में राज्योत्सव मना रहे हैं- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
मोदी की गारंटी हुई पूरी- सीएम साय
सीएम साय ने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी के अधिकांश काम सरकार ने पूरे कर लिए हैं. हमें 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है. हमारे प्रदेश को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है. हमारा प्रदेश खनिज, वन संपदा से समृद्ध है. छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं. विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद का रोड़ा भी हट गया है. अब हमें अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है.