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सीएम विष्णुदेव साय ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, रेवन्यू मामलों में जीरो टॉलरेंस पर जोर

बैठक में डिजिटल किसान किताब एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील अथवा पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन एवं किसानों के जीवन से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के सभी सुधारों एवं नवाचारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचना चाहिए.

सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है. राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि नागरिकों को राजस्व कार्य के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे.

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की हाईलेवल समीक्षा बैठक की है. इस मीटिंग में उन्होंने विभाग की तरफ से उठाए जा रहे प्रशासनिक सुधारों और तकनीक आधारित नवाचारों पर चर्चा की. सीएम साय ने नागरिकों एवं किसानों को सरल, पारदर्शी और समय पर राजस्व सेवाएं उपलबंध कराने के निर्देश दिए.

राजस्व केसों में देरी नहीं करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का तुरंत एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 की ऑनलाइन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके लागू होने पर आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध होगी. उन्होंने अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए.

सीएम साय ने पेंडिंग राजस्व केसों के तुरंत समाधान का निर्देश दिया. बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में ई-कोर्ट प्रणाली, रेवेन्यू बोर्ड एवं संभागीय आयुक्त कार्यालयों में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन तथा भू-अर्जन से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई.

वसुंधरा तकनीक पर हुई चर्चा

बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए. अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाएगा.

इससे प्रमाणित कागजात को रिकॉर्ड करने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री ने असर्वेक्षित ग्रामों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. जिससे राजस्व के दस्तावेज तैयार हो सके. बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि एवं नामांतरण, पट्टाधृति अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री एवं एक्सेम्प्टेड कैटेगरी फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा की गई.

शासन का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी, जवाबदेह एवं विश्वासपूर्ण राजस्व व्यवस्था उपलब्ध कराना है. राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रशासन में सकारात्मक परिवर्तन आया है. इसे और अधिक प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

राजस्व विभाग में जल्द होगी भर्ती

सीएम विष्णुदेव साय ने राजस्व विभाग में जल्द भर्ती के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की बात कही. उन्होंने तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.