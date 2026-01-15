ETV Bharat / state

जशपुर के बगीचा पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, सड़क, स्वास्थ्य और खेल मैदान की दी सौगात

सीएम ने कुल 110 करोड़ 47 लाख की लागत से 46 विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को दी.

CM ON HOME DISTRICT TOUR
46 विकास कार्यों की सौगात (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 15, 2026

4 Min Read
जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बगीचा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, खेल, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन किया. इस दौरान लगभग 110 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से 46 विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को मिली, जिससे बगीचा और आसपास के वनांचल अंचलों के विकास को नई गति मिलने की बात कही जा रही है.



13 करोड़ से बनेगा गौरव पथ, बदलेगी नगर की सूरत

सीएम साय ने नगर पंचायत बगीचा में बस स्टैंड के पास तहसील चौक से हाई स्कूल चौक तक बनने वाले गौरव पथ निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. लगभग 12 करोड़ 79 लाख 77 हजार की लागत से बनने वाले इस गौरव पथ को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधोसंरचना मद से स्वीकृति मिली है. गौरव पथ के निर्माण से नगर की सुंदरता में बढोत्तरी होगी, साथ ही यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है. यह लंबे समय से नगरवासियों की प्रमुख मांगों में यह शामिल रहा है.

खिलाड़ियों को मिलेगा आधुनिक खेल अधोसंरचना:CM

मुख्यमंत्री ने बगीचा में 2 करोड़ 83 लाख की लागत से बन रहे, आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट को देखा. इस परियोजना के अंतर्गत दो वुडन बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. साथ ही खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग शौचालय, ड्रेसिंग रूम और बैठने की बेहतर व्यवस्था विकसित की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता और खेल मानकों के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण किया जाए. आगामी मई माह तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस सुविधा से स्थानीय और जिला स्तर के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा.

CM ON HOME DISTRICT TOUR
30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण

बगीचा में लगभग 2 करोड़ 43 लाख 72 हजार की लागत से बने 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को बड़ी स्वास्थ्य सौगात दी. इस स्वास्थ्य केंद्र में जनरल सर्जरी, नाक-कान-गला, शिशु रोग, अस्थि रोग, स्त्री रोग सहित अन्य विशेषज्ञ सेवाएं और आधुनिक लैब जांच की सुविधा मिलेगी. इसके संचालन के लिए 100 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति भी मिल चुकी है. इस स्वास्थ्य केंद्र से बगीचा सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाली करीब 2 लाख की आबादी, जिनमें लगभग 14 हजार पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग शामिल हैं, को अपने ही क्षेत्र में बेहतर और सुलभ उपचार मिलेगा.

CM ON HOME DISTRICT TOUR
मेगा हेल्थ कैंप से हजारों लोगों को लाभ

नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही बगीचा में मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किया गया. शिविर में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों ने सेवाएं दीं. जनरल मेडिसिन, न्यूरो, हड्डी रोग, स्त्री रोग, नाक-कान-गला, नेफ्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की.

CM ON HOME DISTRICT TOUR
उज्ज्वला महोत्सव में महिलाओं को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री बगीचा में आयोजित उज्ज्वला महोत्सव में शामिल हुए, जहां 2 हजार से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए. सीएम ने कहा, इस योजना से महिलाओं को लकड़ी और चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुद्रा लोन योजना के तहत चेक भी वितरित किए गए. इस अवसर पर बगीचा स्वामी आत्मानंद स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बगीचा से बिंदे मार्ग में पुल निर्माण, कन्हर नदी पर पुल निर्माण और बगीचा रेस्ट हाउस के उन्नयन जैसे कार्यों की घोषणा भी की गई.

CM ON HOME DISTRICT TOUR
उज्ज्वला महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 110 करोड़ 47 लाख की लागत के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें 3 करोड़ 34 लाख 22 हजार की लागत से निर्मित 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और 107 करोड़ 13 लाख 29 हजार की लागत से 37 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है.
CM ON HOME DISTRICT TOUR
इन कामों का हुआ भूमिपूजन

  • पोड़ीखुर्द से सुलेशा तक दनगरी घाट सड़क निर्माण
  • पंडरापाठ तहसील सन्ना में आर्चरी अकादमी परिसर का निर्माण
  • जशपुर-सन्ना मार्ग पर घेरडेवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल
  • बगीचा-बतौली मार्ग सहित विभिन्न पुल और सड़क निर्माण कार्य
  • सोनक्यारी में निर्मित महतारी सदन का लोकार्पण


CM VISHNU DEO SAI
BAGICHA
JASHPUR
जशपुरनगर
CM ON HOME DISTRICT TOUR

