रायपुर प्रेस क्लब शपथ-ग्रहण समारोह, CM साय बोले- सरकार पत्रकारों के साथ खड़ी है, फेक न्यूज़ पर जताई चिंता

शपथ-ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. महिला पत्रकारों की भूमिका को भी सराहा.

Press Club Oath Ceremony
शपथ-ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल हुए. उन्होंने प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित पूरी कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़ी कई बातें की. साथ ही फेक न्यूज पर भी चिंता जाहिर की.

प्रेस क्लब की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे नए पदाधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब देश के पुराने और प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है. इसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी प्रेस क्लब की गरिमा और प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे.

प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं. गरीबों, वंचितों और आम जनता की आवाज को साहस के साथ वे सामने लाते हैं. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका बेहद अहम है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

Press Club Oath Ceremony
रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ-ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला पत्रकारों की भूमिका सराहनीय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कई बार कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं. उन्होंने महिला पत्रकारों की सराहना करते हुए कहा कि हमारी बहन-बेटियां भी पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ पत्रकारिता कर रही हैं, जो समाज के लिए गर्व की बात है.

पत्रकारों के हित में सरकार के फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता और अधिकारों के पक्ष में रही है. पिछले बजट में पत्रकारों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. पत्रकारों को अध्ययन और भ्रमण के लिए देश के अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल थीं. इससे पत्रकारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक अनुभव मिले.

फेक न्यूज़ पर चिंता, समाधान की जरूरत

मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज़ के बढ़ते चलन पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है और इस पर पत्रकारों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रेस क्लब की ओर से रखी गई मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी हुए शामिल

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज का अहम हिस्सा हैं. पत्रकारों की ओर से उठाए गए मुद्दों से सरकार और प्रशासन को जनता की वास्तविक जरूरतों को समझने में मदद मिलती है. उन्होंने रायपुर प्रेस क्लब के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सफलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलता हासिल की है. सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा.

पुस्तक विमोचन और अतिथियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी और प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने भी अपने विचार रखे. इस दौरान बसंत वीर उपाध्याय की पुस्तक “आईएएस की तैयारी और श्रीरामचरितमानस” का विमोचन भी किया गया. इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, रायपुर महापौर मीनल चौबे, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहका पंकज झा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे.

