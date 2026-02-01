ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, ''विकसित भारत की दिशा में ये ऐतिहासिक बजट, छत्तीसगढ़ को मिलेगा सीधा लाभ''

मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

UNION BUDGET
छत्तीसगढ़ को मिलेगा सीधा लाभ (ETV Bharat)
रायपुर: केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत और सुनहरे भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक बजट बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन में प्रस्तुत यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास के साथ-साथ हर नागरिक के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है. यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के तीन प्रमुख कर्तव्यों को केंद्र में रखता है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास का रोडमैप

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इस बजट का लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधे तौर पर मिलेगा और विकास की गति और तेज होगी.

छत्तीसगढ़ को मिलेगा सीधा लाभ (ETV Bharat)



कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजनाएं बनाई गई हैं. साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.



युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है. स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे. पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई पहले की तुलना में सस्ती होने से युवाओं को वैश्विक अवसर मिलेंगे.



स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

स्वास्थ्य बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी. जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में 5 रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे.



महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से बेटियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.



इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, उद्योग और खेल को बढ़ावा मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और चार राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है. सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी. वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.



कर सुधार और आम जनता को सीधी राहत मिलेगी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. दवाइयों, कपड़ों, जूतों, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस और सीएनजी जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के सस्ते होने से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.


सबका विश्वास मजबूत करने वाला बजट बताया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास” की भावना को और मजबूत करता है. यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा. सीएम ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से धन्यवाद दिया.

