छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव बने किसान, पैतृक गांव के खेत में चलाया हल, दिव्यांग छात्रा को लैपटॉप भी दिया
बैल और हल लेकर अपने खेत में जुताई करते दिखे मुख्यमंत्री, लिखा- हरियाली के बीच बिताया यह समय नई ऊर्जा से भर देता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 2:47 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां सबसे ज्यादा लोगों का लगाव मिट्टी से ही होता है. चाहे वह किसी पद पर हो उसके लिए अपना खेत और खेत की माटी महत्वपूर्ण होती है. इसका एक उदाहरण सोमवार को देखने को मिला जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने गांव में हल चलाते दिखे. बैल और हल लेकर अपने खेत में जुताई करने की तस्वीर मुख्यमंत्री की आई है.
पैतृक गांव बगिया पहुंचे सीएम
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव 15 अगस्त के राजकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद एक दिवसीय प्रवास पर अपने पैतृक गांव पहुंचे. जयपुर जिले का बगिया मुख्यमंत्री का पैतृक निवास है. ऐसे में वहां की खेती बाड़ी भी मुख्यमंत्री देखते हैं. जिसकी एक बड़ी तस्वीर मुख्यमंत्री के हल चलाने के रूप में आई है.
जड़ों से जुड़े रहने की सीख
मुख्यमंत्री साय ने X अकाउंट पर तस्वीर साझा कर लिखा कि अपने खेत में बैलों के साथ उतरकर हल चलाया और बियासी की. हल थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठीं. मिट्टी की सौंधी सुगंध और खेतों की हरियाली के बीच बिताया यह समय मन को असीम सुकून और नई ऊर्जा से भर देता है.
अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है...— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 17, 2026
आज जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया में अपने खेत में बैलों के साथ उतरकर हल चलाया और बियासी की। हल की मूठ थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठीं। मिट्टी की सौंधी सुगंध और खेतों की हरियाली… pic.twitter.com/L0CqezTkg0
प्रदेशभर में खेती-किसानी का माहौल
सावन का महीना और बारिश के बीच इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का माहौल बना हुआ है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी खेती करते हुए तस्वीर अक्सर आती रहती हैं, जिसमें कई बार वह ट्रैक्टर चलाते दिखे हैं और कई बार खेतों की मेड़ पर खेत की निगरानी करते हुए. अब मुख्यमंत्री साय भी अपने गांव पहुंचते ही किसान बने और वह हल बैल लेकर के खेत में धान के फसल को लगाने की प्रक्रिया में दिख रहे हैं. उनके साथ गांव के भी कई लोग हैं जो हल बैल के साथ खेत में मौजूद हैं.
दृष्टिबाधित छात्रा जयमंती को मिला लैपटॉप
बगिया स्थित अपने निवास पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गोरिया निवासी कॉलेज छात्रा जयमंती खेस को लैपटॉप प्रदान किया. शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित जयमंती रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा हैं. उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन में पढ़ाई के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.
जयमंती ने आगे शिक्षक बनने की इच्छा जताई. मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य के लिए पूरी लगन से मेहनत करने की शुभकामनाएं दीं.
गजरथ यात्रा को मिली नई पहचान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया कैम्प कार्यालय में जशपुर वनमंडल के मानव-हाथी द्वंद्व को कम करने के लिए चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान ‘गजरथ यात्रा–भाग 02’ पुस्तक का विमोचन किया. इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, डीएफओ शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे.
फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना
सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के साथ बगिया स्थित श्री फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
मैनी नदी के तट पर स्थित मंदिर में 17 से 19 अगस्त तक एक लाख 11 हजार 111 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन का तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन चल रहा है. मुख्यमंत्री और कौशल्या साय ने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण में सहभागी बनकर विधि-विधान से पूजा की.