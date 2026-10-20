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राजधानी में विजयादशमी की धूम, सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से चलाया तीर, रावण दहन के साथ आतिशबाजी ने मोहा मन

रायपुर के डब्ल्यूआरएस मैदान में विजयादशमी महोत्सव ( ETV BHARAT )

रायपुर: राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक डब्ल्यूआरएस मैदान में विजयादशमी महोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच पर तीर-धनुष चलाया, वहीं मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के दौरान हुई जोरदार आतिशबाजी आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही. रंग-बिरंगी रोशनी, प्रभु श्रीराम के जयकारों और हजारों लोगों की मौजूदगी से पूरा मैदान उत्सवी माहौल में नजर आया. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ सत्य, धर्म, न्याय और मानवता के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है.

डब्ल्यूआरएस मैदान में उमड़ा जनसैलाब राजधानी के ऐतिहासिक डब्ल्यूआरएस मैदान में आयोजित विजयादशमी महोत्सव में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच पर तीर-धनुष चलाया. इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया गया। पुतलों के दहन के साथ हुई जोरदार आतिशबाजी ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी के बीच मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए.