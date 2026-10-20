राजधानी में विजयादशमी की धूम, सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से चलाया तीर, रावण दहन के साथ आतिशबाजी ने मोहा मन
रायपुर के WRS मैदान में सीएम साय ने रावण दहन किया. भारी संख्या में यहां लोग मौजूद रहे. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 10:24 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक डब्ल्यूआरएस मैदान में विजयादशमी महोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच पर तीर-धनुष चलाया, वहीं मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के दौरान हुई जोरदार आतिशबाजी आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही. रंग-बिरंगी रोशनी, प्रभु श्रीराम के जयकारों और हजारों लोगों की मौजूदगी से पूरा मैदान उत्सवी माहौल में नजर आया. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ सत्य, धर्म, न्याय और मानवता के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है.
डब्ल्यूआरएस मैदान में उमड़ा जनसैलाब
राजधानी के ऐतिहासिक डब्ल्यूआरएस मैदान में आयोजित विजयादशमी महोत्सव में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच पर तीर-धनुष चलाया. इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया गया। पुतलों के दहन के साथ हुई जोरदार आतिशबाजी ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी के बीच मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए.
डब्ल्यूआरएस मैदान में विजयादशमी उत्सव की परंपरा पांच दशकों से अधिक समय से चली आ रही है. हर वर्ष होने वाला रावण दहन अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देता है. यह परंपरा भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है.
विजयादशमी सत्य और धर्म की विजय का शाश्वत संदेश : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि विजयादशमी केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, न्याय और मानवता के मार्ग पर अडिग रहने का शाश्वत संदेश देने वाला महान सांस्कृतिक पर्व है. प्रभु श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कितना भी कठिन और चुनौतियों से भरा क्यों न हो, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है. उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी सही और गलत में से किसी एक पक्ष को चुनने का अवसर आए, तो सदैव सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए. व्यक्ति किसके साथ खड़ा होता है, यही उसके चरित्र और संस्कारों की वास्तविक पहचान है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की.
छत्तीसगढ़ का प्रभु श्रीराम से गहरा आत्मीय नाता
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़वासियों के लिए विजयादशमी का पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रभु श्रीराम का इस पावन धरती से गहरा आत्मीय संबंध है. छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वनवास के दौरान प्रभु श्रीराम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ छत्तीसगढ़ के वनांचलों में समय बिताया था. उन्होंने कहा कि इसी वजह से भगवान श्रीराम छत्तीसगढ़ की लोकआस्था, संस्कृति और जनजीवन में रचे-बसे हैं. प्रभु श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, धैर्य, साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का अनुपम उदाहरण है. कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख है.
बाहुबल से बड़ी होती है सत्य और धर्म की शक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि रावण के पास अपार सैन्य शक्ति, अस्त्र-शस्त्र और महाबली योद्धाओं की विशाल सेना थी, जबकि प्रभु श्रीराम वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने वनवासियों और वानर सेना को संगठित कर रावण जैसी प्रबल शक्ति का सामना किया और विजय प्राप्त की. उन्होंने कहा कि यह प्रसंग बताता है कि संसाधनों और बाहुबल से कहीं अधिक बड़ी शक्ति सत्य, धर्म, दृढ़ संकल्प और सामूहिक पुरुषार्थ की होती है.
विजयादशमी हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़े होने का साहस देती है. रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन भी यही संदेश देता है कि असत्य और अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने कहा कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों का वास्तविक अनुसरण केवल उनकी आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में उतारना है. समाज में न्याय के पक्ष में खड़ा होना, कमजोर और जरूरतमंद लोगों का साथ देना तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही रामराज्य की मूल भावना है. विजयादशमी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. यह पर्व समाज में सद्भाव, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है. हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित मूल्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की सीख देते रहे हैं.
ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है. भारत ने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा और नागरिकों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. बस्तर सहित प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास, विकास और खुशहाली का वातावरण निर्मित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शांति और सुरक्षा के साथ विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है.
श्रीरामलला दर्शन योजना हजारों श्रद्धालुओं को मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास का ऐतिहासिक अवसर था. यह करोड़ों रामभक्तों की आस्था, तप और लंबे संघर्ष से जुड़े संकल्प की पूर्ति का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की है. इस योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश के 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है और भगवान श्रीराम से जुड़े धार्मिक स्थलों का इसमें विशेष स्थान है. राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति, आस्था और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.
समृद्ध और शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी. उन्होंने प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सत्य, न्याय, सद्भाव, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए. सभी के सामूहिक प्रयासों से ही शांतिपूर्ण, समरस, सुरक्षित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है.
कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, जयंती भाई पटेल, सूर्यकांत राठौर और आयोजन समिति के लोग मौजूद रहे.